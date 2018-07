Stromverteilung brennt in Brinkum 

Ausfälle rund um betroffenes Gebiet

+ © Feuerwehr Am frühen Montagmorgen rückte die Feuerwehr Brinkum zu einem Brand einer Verteilerstation an der Diepholzer Straße aus. © Feuerwehr

Brinkum - Eine Elektroverteilung ist am Montagmorgen in Brinkum in Brand geraten. Derzeit arbeitet der Energieversorger daran, die entstandene Störung zu beheben. Für die Dauer der Arbeiten kann es rund um den Einsatzort zu Stromausfällen kommen.