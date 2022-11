Stromausfall in weiten Teilen Stuhrs nach technischem Defekt am Umspannwerk

Von: Gregor Hühne

Insgesamt 82 Meldungen aus Stuhr erreichten am Montag laut der Meldeplattform Störungsauskunft den Netzbetreiber Avacon Netz über einen Stromausfall auf dem Gemeindegebiet.

Stuhr – „In den frühen Morgenstunden hatten wir zwei Störungen im Umspannwerksbereich Stuhr“, antwortet die Avacon auf eine Anfrage der Kreiszeitung. Der Beginn des Stromausfalls war gegen 3.30 Uhr. Betroffen waren Teile von Groß Mackenstedt und ein kleiner Teil von Groß Ippener sowie Teile von Varrel und Moordeich.

Die Ursachen für die Ausfälle waren laut Stromversorger ein Kabelfehler in Groß Mackenstedt und eine defekte Mittelspannungsschaltanlage in einer Station in Stuhr-Moordeich.

„An der Station in Moordeich wird die Versorgung über ein Notstromaggregat sichergestellt“, so Avacon-Sprecherin Corinna Hinkel. Die Reparaturarbeiten dauern voraussichtlich bis zum heutigen Dienstagmorgen.

Großteil der Kunden war um 4.50 Uhr wieder versorgt

Der größte Teil der betroffenen Kunden in Stuhr war am Montag gegen 4.50 Uhr wieder versorgt. In Groß Mackenstedt und Groß Ippener hatten die Kunden gegen 5.30 Uhr wieder Strom. Jedoch mussten einige Straßen länger darauf warten, wieder an das Netz zu kommen. „Die Kunden im Bereich Im neuen Moor in Moordeich konnten leider erst gegen 9.20 Uhr wieder versorgt werden“, bedauert die Sprecherin.

Betroffen war auch Bianca Krüger. Die Stuhrerin bemerkte in der Früh das ausbleibende Licht in ihrem Badezimmer. „Ich hab ein paar Mal den Lichtschalter hin und her geklickert“, erzählt sie. Anschließend überprüfte sie mit einer Taschenlampe bewaffnet die Sicherung im Haus – alles in Ordnung. Ein Blick durch das Fenster nach draußen zeigte dann sowohl die Straßenlaternen als auch die Außenbeleuchtung der Nachbarn ohne Licht. „Es war relativ finster und ein unheimliches Bild auf der Straße.“ Noch am Vorabend lud sie ihr fast leeres Handy auf. Das rät sie jedem, sonst hätte sie sich am Morgen nicht beim Versorger erkundigen können. Später sprang das Flurlicht im Haus an: Der Stromausfall war für die Stuhrerin vorbei.

Stuhrerin hat seit 20 Jahren keinen Stromausfall mehr erlebt

Bianca Krüger wohnt seit mehr als 20 Jahren in Stuhr. Einen Stromausfall habe sie noch nicht miterlebt. „Einmal sei kurz der Strom abgestellt worden. Das waren aber angekündigte Arbeiten“, erinnert sie sich.

Bei einem technischen Defekt werde die Fehlerstelle durch Suchschaltungen eingegrenzt, durch Umschalten auf andere Leitungen aus dem Netz herausgetrennt und damit die Versorgung wieder hergestellt, erklärt die Avacon. Sorgen vor Energieunsicherheit seien derweil unbegründet. „Die Stromversorgung in der Gemeinde Stuhr ist sicher“, unterstreicht die Avacon. „Technische Defekte lassen sich jedoch nie ausschließen.“

Wartungsarbeiten am Stromnetz sind häufigster Grund für Stromausfälle

Häufigster Grund für das Wegbleiben des Stroms seien Wartungsarbeiten am Stromnetz, deren Auswirkungen in der Regel örtlich sehr begrenzt seien. Manchmal käme es auch unabsichtlich bei Straßen- oder Kanalarbeiten zu Beschädigungen von Stromkabeln.

Die Gemeinde Stuhr rät, die Infobroschüre „Ratgeber für Notfallversorgung und richtiges Handeln in Notsituationen“ des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zu lesen. Diese liegt laut Gemeindesprecher Frank Meierdiercks im Rathaus aus und enthält Verhaltenstipps – auch bei einem Stromausfall. Die Energiesicherheit sei „gut“ und es habe in der Vergangenheit noch nie einen längerfristigen Stromausfall gegeben.