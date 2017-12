Stopp für Autos – freie Fahrt für den Adventsmarkt

Autos Stopp! Denn jetzt heißt es freie Fahrt für den Brinkumer Adventsmarkt. Adalbert Glienke haben die Straßensperre am heutigen Freitag errichtet, damit die Besucher am Wochenende ungestört den Markt genießen können. Am morgigen Sonnabend hat er von 15 bis 20 Uhr geöffnet. Am Sonntag können die Gäste von 12 bis 18 Uhr stöbern und weihnachtliche Köstlichkeiten rund um die evangelische Kirche genießen. Kaffee und Kuchen warten im Haus Lohmann, Spiel und Spaß für die Kinder wird geboten, und Musiker hoffen bei ihren Weihnachtskonzerten auf interessierte Zuhörer. Auch Hobbykünstler zeigen ihre Schmuckstücke. - Foto: Schritt