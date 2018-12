„Stop-and-Go“ auf der A1 bei Stuhr: Zehn Auffahrunfälle sorgen für Stau

Stuhr/A1 - Zu zehn Verkehrsunfällen ist es am Freitag im Bereich der Großbaustelle auf der Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Groß Ippener und Bremen/Brinkum in Fahrtrichtung Hamburg gekommen.

Wie die Polizei berichtet, ereigneten sich die Vorfälle zwischen dem Nachmittag und etwa 19 Uhr am frühen Abend. Das hohe Fahrzeugaufkommen sorgte dafür, dass größtenteils „Stop-and-Go“-Verkehr herrschte.

In diesem Zeitraum kam es zu insgesamt zehn Unfällen mit jeweils zwei beteiligten Fahrzeugen. Es handelte sich um Auffahrunfälle mit Sachschäden zwischen 100 und 1.000 Euro, so die Polizei. Nur in einem Fall wurde eine Person leicht verletzt.

Die Vielzahl der Unfälle sorgte dafür, dass sich die Verkehrssituation am späten Nachmittag nicht entspannte. Es gab durchgehend Staus auf dem betroffenen Autobahn-Abschnitt.

jdw

Rubriklistenbild: © dpa