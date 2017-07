„Stimmung ist immer super“

Teilnehmer schätzen den Triathlon am Stuhrer Silbersee

+ Die vielen Gäste und Angehörige sehen beim Triathlon am Silbersee viele spannende Wettkämpfe. - Foto: Ehlers

Stuhr - Von Maren Jensen. Konzentriert starrt Phillip Fahrenholz auf Weyhe auf die Zielline am Stuhrer Silbersee. In wenigen Metern hat er es geschafft. Die Menge am Rand jubelt. Auf seiner Stirn sammeln sich Schweißperlen. Dann: Siegesschreie. Zum zweiten Mal hat der 25-Jährige am Sonntag den Titel des Gesamtsiegers Olympische Distanz beim 24. Triathlon am Silbersee ergattert. Stolz trägt er seine schwarz, rot, goldene Scherpe um die Schultern und wird von seiner Familie in die Arme geschlossen.