Bau des Stiftungshauses schreitet voran

Fahrenhorst - Von Heiner Büntemeyer. Der Bau des neuen Stiftungshauses auf einem Teilstück des Dorfplatzes in Fahrenhorst ist schon gut vorangekommen, die Raumeinteilung ist bereits erkennbar. „Das Team Schorling war so schnell, dass wir die Grundsteinlegung und das Richtfest fast gleichzeitig hätten feiern können“, lobte Dierk Jobmann, Vorsitzender der Stiftung „Stiftungshaus Fahrenhorst“, am Dienstag bei der Grundsteinlegung die Handwerker.

Sie hatten einen Kübel mit Mörtel angerührt und in einer Wand eine Aussparung freigehalten, in die eine „Rohrpost“ eingemauert wurde, in die eine aktuelle Tageszeitung und die Stiftungsurkunde eingeschweißt waren. Mit geübtem Schwung mauerten Jobmann und Rainer Knebel die Box ein. Dass beide einst das Maurerhandwerk erlernt hatten, zeigte sich auch daran, dass Rainer Knebel einen Flachmann aus der Tasche zog, aus dem beide einen zünftigen Schluck nahmen, ehe sie sich an die Arbeit machten.

„Wir kriegen hier ein ganz tolles Zuhause“, freut sich Jobmann schon auf das neue Domizil, auf das ein ehrenamtliches Team seit einigen Jahren hingearbeitet hat. Beatrice Hinte, Linda Bagge, Marion Rahe, Elke Kober, Reinhild Olma, Veronika Hodasa, Rosi Krügermeyer, Ellen Jobmann, Rainer Knebel und Dierk Jobmann hatten zunächst in der Fahrenhorster Kapelle einen Treffpunkt für ältere Fahrenhorster eingerichtet. Sie realisierten dort unterschiedlichste Projekte: Es wurden Kurse angeboten, es wurde gesungen, Platt geschnackt, gehandarbeitet, gelesen, gefeiert. Zuletzt wurden rund 3000 Besucher pro Jahr gezählt, und der Platz in der Kapelle wurde knapp.

So entstand die Idee, ein eigenes Haus zu errichten. Die Finanzierung erfolgte über die eigens dafür gegründete gemeinnützige Stiftung „Stiftungshaus Fahrenhorst“, die Bewirtschaftung sollte weiter ehrenamtlich erfolgen. Es war ein mutiger Schritt, aber das Team der Ehrenamtlichen fegte alle Bedenken beiseite, und jetzt hoffen alle, dass der Bau im Sommer bezugsfertig ist. Probleme gab es um den Standort, denn der Bauplatz ist fast 1 000 Quadratmeter groß. Um diese Fläche verkleinerte sich der Dorfplatz. Aber auch hier fand sich eine Lösung.

Landwirt Jan Clausen war bereit, 2 000 Quadratmeter, die an den Dorfplatz grenzen, an die Gemeinde zu verpachten. Dadurch vergrößert sich der Dorfplatz sogar noch um rund 1000 Quadratmeter. In diesem Zusammenhang bedankte sich Jobmann auch bei Andreas Keller, der im Dorf „die Wogen geglättet“ hatte, bei Alfred Cohrs und Peter Bothmer, die sich an der Planung beteiligt hatten, beim Architekten Christian Bockholt, bei Stadtplaner Christian Strauß und natürlich bei seinem „Mitstreiter“ Rainer Knebel, der als Statiker tätig geworden war.

Die Kultur- und Begegnungsstätte hat eine Grundfläche von rund 250 Quadratmetern. Neben einem Sanitärraum werden im vorderen Bereich ein Mehrfunktionsraum und die Bibliothek untergebracht. Herzstück ist der Veranstaltungsraum, in dem gut 100 Besucher Platz finden. Dieser Raum mit seiner lichtdurchfluteten sechs Meter hohen Gewölbedecke kann mit einer Faltwand unterteilt werden.

Die Baukosten betragen rund 700 000 Euro. Für die Inneneinrichtung rechnen die Bauherren mit weiteren Kosten in Höhe von rund 100 000 Euro. Die Finanzierung erfolgt durch die Stiftung, es wurden aber auch Fördermittel beantragt. Zudem nimmt die Stiftung Spenden an.

„Bisher waren Jobmanns und ich sehr gute Nachbarn. Die Arbeit an diesem Haus hat dazu geführt, dass aus sehr guten Nachbarn Freunde geworden sind“, berichtete Rainer Knebel, der dem Stiftungshaus wünschte, dass sich die künftige Arbeit darin in ähnlicher Weise entfalten möge.