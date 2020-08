Stiftungshaus bald fertig

Neuer Fahrenhorster Kinderchor

Fahrenhorst – Viel fehlt nicht mehr, dann ist das Stiftungshaus an der Turmstraße in Fahrenhorst fertig. Derzeit muss der Estrich noch etwas trocknen, aber schon in zwei bis drei Wochen kann der Fußboden verlegt werden. Anfang Oktober sollen die ersten Veranstaltungen unter dem Dach des Neubaus starten. Dazu zählen zum Beispiel das plattdeutsche Frühstück, das Klönschnack-Café oder der Literaturzirkel.