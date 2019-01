Sternsinger in Moordeich

Die St. Paulus-Gemeinde in Moordeich hat gestern 34 Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 17 Jahren mit ihren erwachsenen Begleitern in die Straßen von Stuhr, Moordeich und Varrel entsendet. „Mit dem Kreidezeichen ‘20*C+M+B+19’ bringen die Mädchen und Jungen in den Gewändern der Heiligen Drei Könige den Segen ‘Christus segne dieses Haus’ zu den Menschen, sammeln für benachteiligte Kinder in aller Welt und werden damit selbst zu einem wahren Segen“, sagt Anette Berenbrinker von der Gemeinde. Bis zum Abend sollten 360 Familien besucht werden. SIE / Foto: Jantje Ehlers