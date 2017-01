KGS stellt Schulsozialarbeit auf neue Füße

brinkum - Von Andreas Hapke. Die KGS Brinkum hat ihre Schulsozialarbeit neu strukturiert: Seit Anfang Januar verstärkt Ariane Vollmer das Team, das damit aus drei Fachkräften besteht. Die 46-Jährige bekleidet eine vom Land bezahlte, volle Stelle. Im Gegenzug ist der Posten „Profilierung Hauptschule“ von Sozialarbeiter Rolf Kremer weggefallen, deren Finanzierung sich Kommune und Land geteilt hatten. Kremer arbeitet noch bis Sommer als Vertretung und wird die Schule anschließend verlassen.

Laut KGS-Leiter Michael Triebs hat sich Ariane Vollmer gegen fünf weitere Bewerber durchgesetzt. Zu diesem Zeitpunkt war sie als Schulsozialarbeiterin an der Haupt- und Realschule Grasberg/Worpswede tätig, die im Sommer dieses Jahres geschlossen wird. Sie hatte dort Stefanie von Bargen abgelöst, die bereits 2014 an die KGS Brinkum gewechselt war. Über den Kontakt zu ihrer Vorgängerin habe sie auch von der Stelle in Stuhr erfahren, erzählt Vollmer. Ehrenamtlich brachte sich die Bremerin als Mitgründerin des Fördervereins der Grundschule Alt Borgfeld sowie als Lesebegleiterin an der Oberschule Rockwinkel ein. „Wir wollten da reingehen, wo Schule aufhört“, begründet sie dieses Engagement.

Der berufliche Werdegang Vollmers begann mit einer Ausbildung zur Industriekauffrau in Hamburg, wo sie anschließend in der Personalabteilung eines Kaffeerösters arbeitete. Sie absolvierte ein Studium der Psychologie in Kiel und Bremen. Ihrer schulischen Karriere gingen Tätigkeiten als Unternehmens- und systematischer Familienberaterin voraus.

„Enge Vernetzung mit den Lehrern“

An der KGS Brinkum arbeitet Ariane Vollmer mit Stefanie von Bargen und Annika Reiners zusammen. Reiners kommt zwar erst im Sommer aus der Elternzeit zurück, wird bis dahin aber von Kremer vertreten. Laut Triebs hätte sich auch Kremer auf die Stelle Vollmers bewerben können, wollte dies jedoch nicht.

Anders sieht es an der Lise-Meitner-Schule in Moordeich aus, wo nach Auskunft von Leiter Jürgen Böckmann Sozialarbeiter Karl Sagemann von der „Profilierung Hauptschule“ auf den vom Land bezahlten Posten gewechselt ist.

In Brinkum betreuen die drei Sozialarbeiterinnen jeweils einen jüngeren und einen älteren Jahrgang. Ariane Vollmer etwa ist bei den Fünftklässlern eingestiegen. Ziel ist es laut Triebs, dass die Frauen „mit den Klassen hochgehen“ und die Schüler sowie deren Lehrer und Eltern immer besser kennenlernen. Mit den Pädagogen gebe es dadurch eine „enge Vernetzung“. Zudem kümmern sich die Frauen um die Berufsorientierung des Nachwuchses. Triebs wünscht sich, dass sie Kontakte zu den Stuhrer Firmen knüpfen. Nach wie vor werden sie die Jugendlichen bei deren Fahrten zu den Berufsbildenden Schulen in Syke begleiten. Die Verzahnung mit dem Freizeitbereich im Haus am Wall, betreut durch die Sozialpädagoginnen Kirsten Nietzold und Michaela Otterstedt, soll enger werden.

Zusätzlich zur neuen Aufgabenstruktur kommt die räumliche Aufstockung. Das jetzige Büro neben dem Trainingsraum wird zum Besprechungszimmer, der benachbarte, zusätzliche und wesentlich größere Raum zum neuen Büro. Triebs spricht von einer „Sozialpädagogenstation“, die dadurch entstanden sei.

Der Schulleiter lobt die Kommune dafür, dass sie ihr finanzielles Engagement für die Sozialarbeit nicht zurückschraubt – jetzt, wo sich das Land einbringt. Von Bargen und Reiners stehen beide auf der Gehaltsliste der Gemeinde, die laut Bürgermeister Niels Thomsen zu keinem Zeitpunkt erwogen hat, Gelder zu streichen.

Dass sich das Land jetzt in der Schulsozialarbeit engagiert, findet Triebs „gut, aber es ist zu kurz gesprungen“. Schulen sollten besser mit Fachkräften ausgestattet sein, denn diese müssten heute das Menschliche, das in vielen Familien nicht funktioniere, mit auffangen. Immerhin: Das niedersächsische Kultusministerium hat in dieser Woche das Beschäftigungsvolumen der Sozialarbeiter für Haupt-, Ober- und Kooperative Gesamtschulen mit einer größeren Zahl von Schülern erhöht. Wie die stellvertretende Pressesprecherin Tanja Meister gestern mitteilte, profitiert auch die KGS Brinkum davon. Ursprünglich hatte Vollmer nur eine 75-Prozent-Stelle, jetzt sind es 100 Prozent.