Steller See: 200 Personen stehen Schlange

Gr. Mackenstedt – Es war heiß, und viele Menschen sehnten sich nach einer Abkühlung. Rund 200 Personen standen am Samstagmittag vor dem Tor zum Steller See Schlange. Wenn überhaupt, ging es nur schleichend voran, denn am Strand war kein Platz mehr. Schweiß lief den Wartenden von der Stirn, und die Stimmung kippte. Manche versuchten, sich vorzudrängeln, andere kletterten über die Zäune auf das Gelände. Schließlich musste die Polizei eingreifen.

Helge de Buhr, der zusammen mit seiner Frau Ulrike den Familienpark Steller See betreibt, schüttelt verständnislos den Kopf, wenn er an diese Situation zurückdenkt. „So eine Unvernunft“, sagt er im Gespräch mit der Kreiszeitung. Ihm zufolge kommt es immer häufiger vor, dass sich Badegäste rücksichtslos verhalten. „Vor 30 Jahren waren die Leute noch verständnisvoller“, sagt er. „Das ist schon schlimm geworden.“

Derzeit dürfen aufgrund der Abstandsregeln – Stichwort Corona – nur 1 000 Personen an den See. „Diese Anzahl hatten wir am Samstag erreicht“, erzählt er. Bevor ein neuer Gast zum See durfte, musste also immer erst jemand anderes gehen.

Ein paar Wartende wollten sich anscheinend nicht so lange gedulden, bis sie an der Reihe sind. Laut de Buhr kam es in der Schlange zu einer kleinen Schlägerei, als sich welche von hinten nach vorne drängten. Aufgrund dessen rief de Buhr die Polizei. Diese rückte mit mehreren Streifenwagen an. Sie beruhigte die Lage mit aufklärenden Gesprächen und Platzverweisen. Dabei nutzte sie auch Lautsprecher.

Wo sie schon mal vor Ort waren, konnten die Beamten auch gleich Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruchs gegen diejenigen aufnehmen, die laut dem Campingplatzbetreiber „von außen überall über die Zäune“ geklettert waren.

Dreistes Verhalten muss de Buhr immer wieder erleben. Er schildert, dass Besucher manchmal versuchen würden, Shishas mit an den Strand zu nehmen. Oder Lederbälle. „Die spielen dann einfach Fußball und schießen wahllos rum“, sagt der Campingplatzbetreiber.

Was ihn ebenfalls ärgert, sind Gäste, die beleidigend werden. Ein Mitarbeiter, der den Einlass auf das Gelände regelt, bestätigt, dass manche Besucher „sehr unfreundlich“ seien. „Man kriegt schon seine Sprüche.“ Er lächelt, zeigt auf sein rechtes Ohr, dann auf sein linkes. „Aber das geht da rein und da wieder raus.“

In diesem Jahr weisen erstmals Barken, wie man sie von Baustellen kennt, Neuankömmlingen den Weg zum Eingangsbereich – damit sich vor der Pforte auch wirklich eine Schlange bildet, und keine unförmige Menschentraube die Straße blockiert. Nur: Viele ignorieren diesen Weg und laufen an den Barken vorbei.

Wie wichtig es ist, Wege auch bei vielen Besuchern freizuhalten, hat jüngst ein Fall an einem Baggersee in der Nähe von Darmstadt gezeigt, bei dem ein 17-Jähriger starb. Dort kamen Retter erst verspätet an der Unfallstelle an, weil Badegäste ihnen mit ihren Autos den Weg versperrt hatten.

Auch mit dem Müll ist das so eine Sache. Laut de Buhr werfen manche Leute Verpackungen oder Zigarettenstummel einfach auf den Boden. Insbesondere bei den Kippen kann das gefährlich werden. Der Campingplatzbetreiber verweist auf die Waldbrandgefahr. Laut dem Waldbrandindex liegt das Risiko im Landkreis Diepholz derzeit bei Stufe 4. Das bedeutet „Hohe Gefahr“. Der Landkreis Nienburg hat sogar die höchste Stufe 5.

Von Katharina Schmidt