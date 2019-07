Ein Stein für gute Laune

„Watch out for Rocks“ – das sagt alles.

Stuhr - Von Janna Silinger. Kristina Davis sitzt in ihrem Gartenstuhl. Vor ihr ein Kindertisch und zwei kleine Stühlchen. Das Grundstück grenzt direkt an ein Feld. Ihre Kinder laufen umher, planschen mit Wasserspielzeug, essen frische Erbsen. Dann hebt der vierjährige Levi einen Stein auf. Darauf hat er ein Feuerwehrauto gemalt. „Tatütata“, sagt er lächelnd. Auch die zweijährige Lelia hat einen Lieblingsstein. Den mit dem Eis drauf.

Die Idee, Steine zu bemalen, hat Kristina Davis aus den USA. Davis kommt aus Upstate New York, während des Studiums hat sie ihren Mann kennengelernt. Einen Stuhrer. Sie lebt inzwischen seit sieben Jahren auch in Stuhr, spricht gut Deutsch und fühlt sich wohl. Auch wenn ihr die Weitläufigkeit des ländlichen Raums der Vereinigten Staaten manchmal fehlt. Dort gebe es „das mit den Steinen“ schon sehr lange, erzählt die junge Mutter. Später erst habe sie herausgefunden, dass auch in Deutschland relativ viele Menschen an dieser Art von Projekten beteiligt sind.

Das Prinzip dahinter ist simpel: Man sieht einen Stein am Wegesrand, hebt ihn auf, nimmt ihn mit nach Hause und bemalt ihn. Mit Acrylfarbe, danach eine Schicht Lack drauf, um das kleine Kunstwerk wetterfest zu machen. Das Motiv spielt erst mal keine Rolle. „Ich gucke meistens im Internet“, dort lasse sie sich inspirieren. Ihr Ehemann, erzählt die 32-Jährige, würde auch mal aktuelle, politische Themen auswählen. Auf einen Stein hat er einen Tacho gemalt, angelehnt an die Debatte um die Geschwindigkeitsbegrenzung.

Sie selbst hat bisher keine bestimmten Lieblingsmotive. Es käme auch auf die Form des Steins an. „Manche sehen schon so aus, da weiß ich direkt, was das wird.“

Anschließend legt sie die bemalten Steine irgendwo in Stuhr hin. Zurück an den Wegesrand, neben die Eingangstür eines Geschäfts, wo auch immer. Sie müssen zu entdecken sein, aber nicht auf den ersten Blick. „Meistens finden Kinder die Steine, die sind da irgendwie besser“, sagt Davis lächelnd. Immer die Augen offen halten, das ist wichtig.

Es sei ganz einfach schön. Die Menschen würden sich freuen, wenn sie einen hübschen Stein finden. Vor allem sei es immer interessant, wo das Exemplar herkommt. Die Stuhrer Steine hätten teilweise schon weite Reisen hinter sich. Lägen in den USA, auf Lanzarote oder in England. Und besonders schön sei es, wenn sich jemand melde und Bescheid gebe, dass er oder sie einen gefunden habe – und spannend sei auch wo.

Auf der Rückseite der Steine ist in der Regel die Herkunft vermerkt. In Davis Fall: „Stuhr Rocks“, mit einem Verweis auf die Facebook-Gruppe, deren Mitgliederzahl exponentiell steige.

Wie viele Stuhrer-Exemplare im Umlauf sind, kann sie nicht genau sagen. „Aber bestimmt über 800.“ In der Regel versuchen die Menschen, die selber welche bemalen – und es ist ganz klar die Hoffnung von Davis, dass viele mitmachen – vorher ein Foto zu machen, festzuhalten, wie der Stein aussah, um einen Überblick zu behalten.

Dennoch: Manche Steine gehen auch unter. Eine Frau habe mal einen in einer Tasche des Kindes gefunden, der mag dort schon lange gelegen habe, aber das Kind habe nicht gewusst, was es damit machen soll. Trotzdem ist erfreulich, wie viele Menschen sich melden, wenn sie einen gefunden haben. Und ganz häufig sind es Eltern, deren Kinder überglücklich sind. Und das ist laut Davis das Ziel, der Sinn hinter der Aktion. „Freude bereiten. Jemanden glücklich machen.“ Ein positiver Nebeneffekt: Die Kinder kommen weg vom Videospiel, raus an die Luft, bewegen sich, wie bei einer Rallye. Davis versucht jeden Tag, einen Stein mitzunehmen, wenn sie das Haus verlässt. Jeden Tag ein bisschen Freude verbreiten.

