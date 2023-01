Stefan Preuk referiert über notwendige Vorsorgemaßnahmen in Brinkum

Von: Rainer Jysch

Stefan Preuk (48), Bankfachwirt sowie Experte für Finanzen und Vermögen, referiert am 26. Januar im MGH über Vollmachten, Patientenverfügungen und andere Vorsorgemaßnahmen; wichtige Themen nicht nur für ältere Menschen. © Rainer Jysch

„Das Thema geht nicht nur ältere Menschen an“, weiß Daniela Gräf, Leiterin des Brinkumer Mehr-Generationen-Hauses (MGH). „Vollmachten“ heißt der Vortrag, den der Bankfachwirt Stefan Preuk (48) am Donnerstag, 26. Januar, in der Backstube des MGH von 15.30 bis 17 Uhr und anschließend noch einmal von 18.30 bis 20 Uhr halten wird.

Brinkum – „Schwere Erkrankungen oder sogar Todesfälle können – unabhängig vom Alter – praktisch jeden jederzeit treffen.“ Rechtzeitig und formgerecht erteilte Vollmachten sind vor allem für die Angehörigen eine extrem wichtige Hilfe, damit notwendige Schritte in einem rechtssicheren Raum vorgenommen werden können.

„Patientenverfügungen, Testamente und Vollmachten können helfen, den eigenen Willen umzusetzen, wenn man dazu selber nicht mehr in der Lage ist“, heißt es in der Einladung zum Referat von Stefan Preuk.

Komplexe Sachverhalte aus der Finanzwelt kurz und knapp

Der gelernte Bankkaufmann hat es sich zur Aufgabe gemacht, komplexe Sachverhalte aus der Finanzwelt kurz und knapp zu formulieren und wichtige Tipps zu vermitteln. „Ich möchte Menschen mit Wissen und Informationen ausrüsten, damit sie eigenverantwortlich notwendige Entscheidungen zur Vorsorge treffen können“, so der berufliche Schwerpunkt von Stefan Preuk. In diesem Zusammenhang habe er festgestellt, dass Themen wie Vorsorge- und Betreuungsvollmachten, Patientenverfügungen und Bankvollmachten häufig vernachlässigt werden. „Es geht mir auch darum, Menschen die Angst vor dem ‚Papierkram’ zu nehmen.“

In seinem Vortrag wird Stefan Preuk die einzelnen Dokumentationen detailliert darstellen, Unterschiede herausarbeiten und auf Besonderheiten aufmerksam machen. Selbst das Thema „digitaler Nachlass“, wenn User-Konten bei Internetadressen wie Facebook, Instagram oder Xing von den Hinterbliebenen gelöscht werden müssen, soll dabei nicht zu kurz kommen.

Rechtzeitig den so wichtigen Vorsorge-Themen nähern

Getreu seinem Motto „komplexe Sachverhalte, einfach darzustellen“ möchte Stefan Preuk seine Zuhörer in den 90-minütigen Vorträgen „an die Hand nehmen“ und ihnen so Hilfestellungen bieten, sich rechtzeitig den so wichtigen Vorsorge-Themen zu nähern. Für Fragen, die während der Vorträge auftreten, ist der Referent offen. Für kurze Gespräche nach den Referaten steht Stefan Preuk bereit. Er legt allerdings ausdrücklich Wert auf die Information, dass im Rahmen seiner Präsentation keine Rechts- oder Steuerberatung erfolgt.

„Man kann sich dem Vorsorgethema auch über das Internet nähern und alles Notwendige zusammenstellen“, sagte Stefan Preuk, „man muss dazu nur die Hemmschwelle überschreiten.“

Seit 25 Jahren ist Stefan Preuk bei der Freiwilligen Feuerwehr in Groß Mackenstedt aktiv. Und auch die Vorträge zum Thema Vollmachten hält er ehrenamtlich, also ohne Honorar. Der Eintritt zu ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.