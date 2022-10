„Stationen eines Lebens“: Juraj Sivulka beschäftigt sich mit Wilhelm Busch

Von: Andreas Hapke

Zwischen 200 und 300 Stunden in Biografien und Werken Wilhelm Buschs gelesen: Juraj Sivulka. © Andreas Hapke

Langsam hat Rezitator Juraj Sivulka Probleme, noch Dichter für seine Reihe „Stationen eines Lebens“ zu finden. Doch seine Fans können aufatmen, in diesem Jahr ist es ihm noch einmal gelungen. Mit einem Vortrag über Wilhelm Busch feiert Sivulka am Samstag, 5. November, um 20 Uhr Premiere. Es hat Tradition, dass dies im Rathaus Stuhr passiert.

Stuhr – Die meisten, die Wilhelm Busch hören, haben „Max und Moritz“ vor Augen. Jene Geschichte, die der Künstler „gar schön in Farben gesetzt“ hat, wie er seinem Verleger Caspar Braun schrieb. Denn Busch hat das bekannteste Buch der Kinderliteratur selbst koloriert und damit im Jahr 1865 die Karikatur als damals noch „weitgehend unbekannte literarische Form salonfähig gemacht“, weiß Sivulka.

Mit Zeichnungen sowie dazugehörigen Zwei- oder Vierzeilern hatte Busch schon vor „Max und Moritz“ bei der Zeitschrift „Fliegende Blätter“ in München sein Geld verdient. „Die Grete steigt zum Hühnernest/Der Hansel hält die Leiter fest/Die Leiter bricht von dem Gewicht/Erfreulich ist’s für beide nicht.“ Reime wie diese begründeten früh den Ruf des Dichters als Humoristen.

Busch verlor in kurzer Zeit beide Elternteile

Doch laut Sivulka ist das nur die halbe Wahrheit. Busch habe früh in seinem Leben eine Schwester verloren und mit 38 Jahren innerhalb kürzester Zeit beide Eltern. „Da war ihm bestimmt nicht danach, Witzgedichte zu schreiben“, stellt Sivulka fest. Von Busch gebe es auch Trauriges, Kritisches, Ernstes und Nachdenkliches. Einige Gedichte seien sogar verboten worden, „etwa weil sie zu erotisch waren“.

Diese Vielfalt spiegelt sich in der Anzahl der Gedichte wider, die Sivulka im Ratssaal vorträgt. 30 an der Zahl sind es diesmal, so viele wie nie zuvor. Er hat sie alle auswendig gelernt. Täglich gehe er die Lesung beim Einkaufen oder auf dem Weg zur KGS Moordeich durch, wo er als Gymnasiallehrer die Fächer Deutsch und Sport unterrichtet. „Ich labere auf dem Rad vor mich hin. Einmal habe ich sogar vergessen, an der richtigen Stelle abzubiegen“, sagt Sivulka. „Aber wenn ich es dabei beherrsche, klappt es auch auf der Bühne.“

Dort möchte Sivulka den Besuchern das Leben und Schaffen Wilhelm Buschs auf unterhaltsame Weise nahe bringen. „Lebendig und in kompakter Form. Da sitzt ja nicht nur literarisch gebildetes Publikum. Einige haben den Dichter noch nie gelesen und sollen das trotzdem verstehen.“ Sivulka verlässt sich auf den bewährten Dreiklang aus Gedichten, kommentierenden Texten von ihm selbst und Auszügen aus der Korrespondenz des Poeten.

Unzählige Stunden in Biografien investiert

200 bis 300 Stunden habe er in die Lektüre diverser Biografien über Busch investiert. „Unterrichten Sie noch oder lesen Sie nur?“ – mit dieser Frage von Schulleiter Jürgen Böckmann müsse er nach Veröffentlichung dieses Artikels wohl rechnen, sagt Sivulka und lacht.

Für den Werdegang des 1832 in Wiedensahl bei Loccum geborenen Dichters dürfte entscheidend gewesen sein, dass er mit neun Jahren bei seinem Onkel in Göttingen wohnte. Seine Eltern waren mit der Kinderschar – Busch hatte zu dem Zeitpunkt schon fünf Geschwister – völlig überfordert. Er genoss eine umfassende Bildung, beschäftigte sich mit Poesie, Philosophie und dem Zeichnen.

Zu den einschneidenden Erlebnissen zählen auch das dreimalige Scheitern eines Kunststudiums in Düsseldorf, Antwerpen und München sowie die Zurückweisung eines Heiratsantrags durch den Vater seiner Liebsten. Dem erschienen die Erfolgsaussichten Buschs als zu gering. Das war ein Jahr, bevor dem Dichter mit „Max und Moritz“ der Durchbruch gelang. Nicht selten verfasste er rauchend und trinkend seine Poesie. Zwei Nikotinvergiftungen zeugen davon.

Busch hat sich oft mit Verlegern angelegt

Busch sei streitbar gewesen und habe sich oft mit seinen Verlegern angelegt, berichtet Sivulka. In einem Fall wohl zurecht. Caspar Braun hatte Wilhelm Busch für die Rechte an „Max und Moritz“ mit 1000 Gulden abgespeist. Die Bubengeschichte in sieben Streichen wurde eines der meistverkauften Kinderbücher und in 300 Sprachen und Dialekte übertragen. Für den Verleger schon zu dessen Lebzeiten ein „Riesengeschäft“, sagt Sivulka.

Dem Rezitator hingegen ist es egal, ob er mit seinen Lesungen etwas verdient. „Ich mache das mit Hingabe und freue mich, wenn der Dichter in den Augen der Besucher für kurze Zeit aufwacht.“

Wie seit fast zehn Jahren begleitet Bernhard Schencke wieder die Ausführungen Sivulkas am Piano. Der Musiker müsse die Stimmung der Texte auffangen, vertonen und ins Publikum transportieren, sagt der Rezitator, dessen Manuskript die Vorlage für die Auswahl der Stücke bildet. „Wir müssen gar nicht mehr miteinander üben, wir sind ein eingespieltes Team.“

Trotz der sich lichtenden Schar potenzieller Studienobjekte hat Sivulka bereits einen Dichter für die Fortsetzung seiner Reihe gefunden. 2023 werde er sich mit Heinrich von Kleist beschäftigen, kündigt er an. Wilhelm Busch ist halt erst der 19. Streich. Doch der 20. folgt sogleich.

Information

Tickets zum Preis von zwölf (ermäßigt zehn) Euro gibt es an allen Vorverkaufsstellen von Nordwest-Ticket und auf www.nordwest- ticket.de. Reservierungen für die Abendkasse sind per E-Mai an kultur@stuhr.de möglich.