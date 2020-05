Startschuss an Laterne Nummer 9

swb rüstet fast 4 500 Leuchten auf LED um / Fertigstellung für Ende Oktober geplant

+ Problemloser Austausch: Instandhaltungsmonteur Rüdiger Martens schraubt das neue LED-Modul auf den Mast. Am Boden hält das Publikum den gebotenen Abstand ein.

Varrel - Von Andreas Hapke. Mit der Laterne Nummer 9 an der Straße Meenheit in Varrel hat gestern in Stuhr die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik begonnen. Die Kommune lässt sämtliche 4 450 Lampen umrüsten, wodurch sie nach eigener Auskunft 78 Prozent der zuvor benötigten Energie einspart. Zudem bleibt die Beleuchtung künftig nachts durchgehend eingeschaltet, zwischen 21 und 6 Uhr jedoch zu 50 Prozent gedimmt. Zurzeit ist es in Stuhr zwischen 0.30 und 5 Uhr dunkel.