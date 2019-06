Der Startplatz ins Leben

Varrel - Von Andreas Hapke. Kann es ein schöneres Kompliment für einen Mathe-Lehrer geben? „Dank Ihnen haben wir sogar den Satz des Pythagoras verstanden“, sagten Schüler der Klasse R10c gestern während der Entlassfeier für den Haupt- und den Realschulzweig der KGS Brinkum in der Varreler Gutsscheune.

Dort erhielten insgesamt 131 Schüler der Jahrgänge neun und zehn ihre Zeugnisse. 35 Realschüler schafften den erweiterten Sek-I-Abschluss, 38 den Real- und 8 den Hauptschulabschluss. Den zehnten Jahrgang der Hauptschule verließen 19 Jugendliche mit dem Real- und sieben mit dem Hauptschulabschluss. Letzteren erwarben auch 24 Mädchen und Jungen des neunten Hauptschuljahrgangs. Einige Schüler verdienten sich zusätzlich ein Zertifikat dafür, dass sie sich bei der Hausaufgabenhilfe für Fünft- und Sechstklässler eingebracht hatten.

Ihnen allen gab Schulleiter Michael Triebs mit auf den Weg, neugierig zu bleiben, „denn das ist eine wichtige Triebfeder. Traut euch etwas zu, ihr seid gut ausgebildet und könnt etwas. Und macht weiter, auch wenn etwas schiefgeht.“ Sein Dank galt vor allem den Eltern, die „euch geholfen haben, auf diesen Startplatz ins Leben zu kommen“.

Für die Gemeinde Stuhr übermittelte die stellvertretende Bürgermeisterin Sigrid Rother die Glückwünsche. Sie wandte sich an aus ihrer Sicht „unsichere und ängstliche, aber auch erwartungsvolle und zuversichtliche“ junge Erwachsene, denen vor der Berufswelt nicht bange sein sollte: „Generationen vor euch haben diesen Schritt auch geschafft.“ Wichtig sei, den Blick nach vorne zu richten. „Die Welt bleibt stehen, wenn ihr stehen bleibt. Wir brauchen gut ausgebildete und qualifizierte Menschen. Es liegt an euch, was ihr daraus macht.“ Laut Rother hat die Schule alles getan, um ihrem Auftrag gerecht zu werden. In ihren Dank bezog sie sämtliche Mitarbeiter ein – von den Lehrern über die Hausmeister und Küchenkräfte bis hin zu den Sozialpädagogen im Haus am Wall.

Eine ehrliche Rückschau auf zehn Schuljahre lieferten Schüler der Klasse R10b: „Nicht jeder konnte jeden leiden, aber wir werden noch merken, dass wir das vermissen werden.“ Zwischendurch standen noch jüngere Menschen im Mittelpunkt: die Bläserklasse der H/RS, die die Veranstaltung mit Liedern wie „Freude schöner Götterfunken“ bereicherte. Zu ihrer Marschmusik waren die jetzt ehemaligen Schüler anfangs in die Scheune eingezogen.