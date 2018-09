Großer Bedarf an Plätzen für die individuelle Betreuung

Stuhr - Von Andreas Hapke. Die Kindertagespflege ist eine beliebte Alternative für Eltern, die eine individuelle Betreuung und ein familiäres Umfeld für ihren Nachwuchs suchen. Allerdings sind diese Plätze in Stuhr rar gesät. Sowohl bei den Tagesmüttern als auch im Spatzennest, der ersten Großtagespflege in der Gemeinde, sind die Kapazitäten nahezu ausgeschöpft. Deshalb ruft Ingrid Kavanagh vom Fachdienst Bildung, Jugend und Sport dazu auf, nach den Herbstferien an einem Qualifizierungskurs für Tagespflegepersonen teilzunehmen.

Nach Auskunft der Rathausmitarbeiterin Ingrid Kavanagh gibt es einen festen Stamm von 15 Tagesmüttern, die zum Teil seit vielen Jahren dabei sind. Sie dürfen jeweils bis zu fünf Sprösslinge betreuen. „Die meisten nehmen auch so viele Kinder auf“, sagt Ingrid Kavanagh. Der Bedarf an einer Unterbringung von ein- bis dreijährigen Kindern sei sehr hoch, trotz des kontinuierlichen Ausbaus der Krippenbetreuung und der Belegung von Tagespflegeplätzen in den Umlandgemeinden. Die meisten Nachfragen kämen aus Stuhr, Varrel und Moordeich. „Wir sind aber auch dankbar, wenn Frauen und Männer aus anderen Ortsteilen an der Qualifizierung teilnehmen.“ Um den Anreiz zu erhöhen, ist die Gemeinde inzwischen dazu übergegangen, die Kosten für den Kurs zu übernehmen.

Derweil hat das Varreler Spatzennest nach der Aufstockung von fünf auf zehn Plätze und damit zur Großtagespflege einen Start nach Maß hingelegt, wie Betreiberin Heike Reckeweg berichtet. Sie betreut die Sprösslinge im Alter von zwei bis sechs Jahren gemeinsam mit ihrer Freundin Claudia Nier. Die beiden sind ab 7.30 Uhr für den Nachwuchs da. Laut Heike Reckeweg nehmen vier Eltern diesen Frühdienst in Anspruch. Sämtliche Kinder sind an allen fünf Wochentagen da.

Nach einer kurzfristigen Absage hätte das Spatzennest sogar noch Platz für ein weiteres Kind (04221/94 66 145), andererseits gibt es bereits Anmeldungen für das Jahr 2020. „Wir haben Nachfragen aus allen Stuhrer Ortsteilen“, sagt Heike Reckeweg. Die Eltern würden nicht die Entfernung, sondern das Konzept in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen stellen. Der „Mini-Kindergarten“ fußt auf der Waldorfpädagogik. „Jeder wird nach seinen Möglichkeiten gefördert und gefordert“, sagt Heike Reckeweg. Ausflüge in die Natur gehören ebenso zum Programm wie die musikalische Früherziehung.

„Anfangs waren noch die Eltern der Neuankömmlinge dabei, doch diese Eingewöhnungsphase haben wir inzwischen hinter uns gelassen“, sagt Heike Reckeweg. Sie schätzt die Zusammenarbeit mit ihrer gleichberechtigten Kollegin Claudia Nier, ebenso wie diese den täglichen Austausch mit Heike Reckeweg schätzt. Für den Krankheitsfall haben die beiden eine feste Vertretung organisiert´, eine Pädagogin aus der musikalischen Früherziehung der Musikschule Reckeweg. Das unterscheidet das Spatzennest von den „Ich-AGs“ in der Kindertagespflege. „Wir sind um ein Vertretungsmodell bemüht, aber das ist nicht so leicht“, sagt Ingrid Kavanagh. „Wenn wir einen Pool von Tagesmüttern oder -vätern hätten, wäre das schön.“

VHS hat noch Plätze frei

Die Volkshochschule des Landkreises Diepholz bietet nach den Herbstferien eine neue Qualifizierung zur Tagespflegeperson an, in der noch einige Plätze frei sind. Die Gebühren übernimmt die Gemeinde. Der Kurs ist notwendig, um die Pflegeerlaubnis des Jugendamts zu bekommen. Voraussetzung für die Teilnahme ist eine Eignungsüberprüfung durch die Fachberatung des Landkreises. Die Qualifizierung erstreckt sich über ein halbes Jahr und umfasst 160 Stunden. Ihre Inhalte beziehen sich unter anderem auf rechtliche und finanzielle Grundlagen der Tätigkeit, entwicklungspsychologische Grundlagen sowie die Zusammenarbeit mit Eltern. Wer Interesse hat, wendet sich an Ingrid Kavanagh Ruf 0421/56 95 235. Eine E-Mail an i.kavanagh@stuhr.de ist ebenfalls möglich.

