Start in einer aufregenden Zeit

Aljona Kabasch kümmert sich auch um die Neugeborenenpakete für Kinder in Stuhr. Hier ist sie mit einem solchen Paket in ihrem neuen Büro zu sehen. Foto: Katharina Schmidt

Stuhr – Es ist eine aufregende Zeit, in der Aljona Kabasch ihre neue Stelle angetreten hat. Die 26-Jährige arbeitet seit Anfang Mai im Familien- und Kinderservicebüro der Gemeinde Stuhr. Dort sind in letzter Zeit viele Anfragen aufgelaufen. Denn Corona und der damit verbundene Wegfall von Betreuungsmöglichkeiten stellt einige Eltern vor Herausforderungen.

Das Familien- und Kinderservicebüro steht Eltern auf der Suche nach einem Kita-Platz oder einer Tagesmutter zur Seite. Es ist im Fachdienst Bildung, Jugend und Sport verordnet. Laut der Leiterin dieses Fachdienstes, Ann-Kathrin Dannemann, macht es einigen Eltern zu schaffen, dass die Kitas für viele Kinder noch geschlossen sind. Eine Notbetreuung gebe es derzeit nur für Jungen und Mädchen, die einen besonderen Förderbedarf haben, die sich im letzten Kindergartenjahr befinden oder deren Eltern in einem Berufszweig von allgemeinem öffentlichen Interesse arbeiten.

Anders sieht es bei der Kindertagespflege aus. Tageseltern dürfen seit dem 11. Mai wieder Nachwuchs betreuen. „Das war an der Stelle schon eine Erleichterung für die Eltern“, so Dannemann. Denjenigen, deren Kind eigentlich eine Kita besuchen, nützt die Lockerung nur leider wenig. Vorübergehend von der Kita zur Tagesmutter wechseln? Das ist nicht drin. „Unsere Tagesmütter sind wirklich ausgelastet“, schildert Dannemann.

All diese Problematiken mindern nicht Aljona Kabaschs Freude über ihren neuen Job im Familien- und Kinderservicebüro. Vor ihrer Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten bei der Gemeinde Stuhr, die sie im Juni 2019 abschloss, hatte sie ein Freiwilliges Soziales Jahr in einer Krippeneinrichtung in Bremen absolviert. Eltern, Kinder, Betreuung – all das ist also nicht neu für Aljona Kabasch. „In Kombination mit der Verwaltung, die mir auch viel Spaß macht, ist das die perfekte Stelle“, sagt die 26-Jährige. Derzeit plant sie zum Beispiel das nächste Forumstreffen für Mütter.

Aljona Kabasch kommt aus Delmenhorst und war bereits während ihrer Ausbildung in Stuhr im Fachbereich Bildung, Jugend und Sport tätig. Nach Ausbildungsabschluss arbeitete sie zunächst als Sachbearbeiterin im Fachdienst Finanzen, bevor sie im Dezember wieder in den Fachdienst Bildung, Jugend und Sport wechselte. Dort übernahm sie die Sachbearbeitung für den Bereich Kindertagesstätten.

Kabasch ist die Nachfolgerin von Ingrid Kavanagh, die in die Altersteilzeit-Ruhephase eingetreten ist. Die neue Ansprechpartnerin im Familien- und Kinderservicebüro ist unter der Telefonnummer 0421 / 5695 235 oder per E-Mail a.kabasch@stuhr.de erreichbar. ks