Start in den Advent: Basar im Brinkumer „Haus am Brunnen“

Ende der Grillsaison

+ © Büntemeyer Gisla Lüddeke (l.) und Petra Schinke halfen beim Verkauf der mit ihrer Unterstützung von den Bewohnern während der Beschäftigungstherapie hergestellten Artikel. © Büntemeyer

Brinkum - Von Heiner Büntemeyer. Der Adventsbasar im Brinkumer „Haus am Brunnen“ war für die Heimbewohner am Samstag wieder eine gelungene Veranstaltung. Sie hatten in vielen Stunden zahlreiche Artikel gebastelt, gestrickt, gestickt und gehäkelt. Sie hatten auch Marmelade eingekocht, um ihren Basarbesuchern einige Angebote am eigenen Stand unterbreiten zu können.