Verdi-Petition zur Tarifrunde im öffentlichen Dienst: Starkes Signal der Stuhrer Belegschaft

Von: Andreas Hapke

„Super“ Beteiligung laut Verdi: Beschäftigte der Gemeinde Stuhr übergeben eine Petition mit über 380 Unterschriften an den Bürgermeister Stephan Korte. © Volker Selent

Mit 380 Unterschriften haben die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes Bürgermeister Stephan Korte die Notwendigkeit einer Tariferhöhung signalisiert. Rund 60 Prozent der Belegschaft hatte sich an der Initiative von Verdi beteiligt. Korte versprach, den Wunsch an den Arbeitgeberverband weiterzuleiten.

Stuhr – Rechtzeitig vor dem Beginn der Tarifrunde für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen am heutigen Dienstag haben die Beschäftigten der Gemeinde Stuhr ein Zeichen gesetzt: Über die Vertrauensleute der Gewerkschaft Verdi haben sie ihrem Bürgermeister Stephan Korte eine Petition überreicht, in der sie den Verwaltungschef auffordern, sich auf der Arbeitgeberseite für einen notwendigen Inflationsausgleich bei den Beschäftigten einzusetzen. Dies hat der Verdi-Bezirk Bremen-Nordniedersachsen am Montag mitgeteilt. Demnach haben sich 380 Beschäftigte an der Aktion beteiligt.

„Wollten testen, wie die Beschäftigten zu unserer Forderung stehen“

Unter dem Hashtag #Zusammengehtmehr! hatte die Gewerkschaft die Unterschriftenlisten an Einrichtungen der Gemeinde Stuhr verteilt. Dazu zählten Kindertagesstätten ebenso wie der Bauhof, die Sozialstation, die Büchereien, Schulen, das Rathaus, die Jugendzentren und das Jugendlandheim Wöpse. „Wir wollten testen, wie die Beschäftigten zu unserer Forderung stehen“, sagte Verdi-Sekretär Volker Selent auf Anfrage der Kreiszeitung. Die Gewerkschaft geht mit einer Forderung von 500 Euro, mindestens jedoch 10,5 Prozent mehr Gehalt bei einer Laufzeit von zwölf Monaten ins Rennen. Betroffen sind mehr als 2,5 Millionen Beschäftigte in Bund und Kommunen.

Nach Auskunft Selents ist Stuhr die einzige Kommune im Landkreis Diepholz, in der die Initiative gelaufen ist, und zwar von Mitte November vergangenen Jahres bis Mitte Januar. „Wir können das nicht für jede Dienststelle machen. Auch für den Landkreis Rotenburg etwa haben wir das nur in Bremervörde angeschoben“, sagt Selent. Die Rückmeldung von knapp 60 Prozent der Beschäftigten in Stuhr wertet er als „super“.

Im Gespräch mit der Kreiszeitung kündigte Korte am Montag an, den Wunsch der Beschäftigten mit „einem entsprechenden Anschreiben“ an den kommunalen Arbeitgeberverband weiterzuleiten. Er habe Verständnis für das Anliegen der Arbeitnehmer. Dies sei „nicht ganz unberechtigt“ angesichts der Inflation und dem, „was sich abzeichnet“. Die Einschnitte für die Beschäftigten im mittleren und unteren Einkommenssegment seien beträchtlich. Im unteren Segement gehe es schon nicht mehr darum, ob sich Familien einen Urlaub leisten könnten. Es gehe um die Finanzierung des Alltäglichen.

Besoldungssteigerung „ein Brett für Stuhr“

Gleichwohl sieht Korte in der Besoldungssteigerung – sollte sie so eintreffen wie von Verdi verlangt – ein „Brett für Stuhr“. Rund zehn Prozent mehr Personalkosten bei Ausgaben von knapp 30 Millionen Euro würden den Haushalt der Kommune zusätzlich mit drei Millionen Euro pro Jahr belasten. „Und Stuhr ist noch eine finanzstarke Gemeinde“, stellt Korte fest. „Wenn es Stuhr nicht wuppen kann, wer dann? Andere Kommunen stehen da unter einem ganz anderen Druck, haben eine ganz andere finanzielle Situation.“

In ihrer Petition führen die Beschäftigten Inflationsraten um zehn Prozent ins Feld. Dazu „fünffache Gaspreise, manche Lebensmittel doppelt so teuer – das bestimmt unseren Alltag. Viele Beschäftigte im öffentlichen Dienst wissen nicht, wie sie die Kosten stemmen können.“

Die Situation treffe alle hart, insbesondere die Kollegen und Kolleginnen in den unteren Entgeltgruppen. Die Belastungen indes seien so hoch wie noch nie im öffentlichen Dienst: „Arbeitskräftemangel überall und immer mehr Aufgaben. Die staatlichen Entlastungspakete federn nur einen Teil der Mehrbelastungen ab. Deshalb gilt es in dieser Tarif- und Besoldungsrunde, unsere Forderung auch durchzusetzen.“

Starke Signale und Rückhalt aus den Betrieben notwendig

Nach Berechnungen des Sparkassen- und Giroverbandes benötigen 60 Prozent der Haushalte ihre gesamten monatlichen Einkünfte und mehr, um die laufenden Ausgaben zu decken. „Haushalte mit monatlichen Nettoeinkommen unter 3 600 Euro werden am Monatsende kein Geld mehr übrighaben und Lücken teilweise durch eigene Ersparnisse ausgleichen müssen“, wird Verbandspräsident Helmut Schleweis in der Verdi-Mitteilung zitiert.

Laut Selent wird es Zeit, die Entwicklung der vergangenen drei Jahre zu korrigieren. Da würde den Preissteigerungen von bis zu 19 Prozent ein Tarifplus von gerade einmal 3,6 Prozent entgegenstehen.

Der Verdi-Sekretär rechnet mit einer großen Streikbereitschaft. „Ohne starke Signale und Rückhalt aus den Betrieben wird es schwer sein, am Verhandlungstisch zu einem befriedigenden Ergebnis zu kommen“, sagt Selent in der Mitteilung der Gewerkschaft.

Die Beschäftigten in Stuhr haben auf jeden Fall ihren Beitrag geleistet.