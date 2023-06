Stadtvillen auf Ex-Post-Gelände in Brinkum nehmen Gestalt an

Richtfest „Melcherstätte“ in Stuhr-Brinkum © Johann Bunte

Das Neubauprojekt auf dem ehemaligen Post-Gelände in Brinkum nimmt Gestalt an: Am Donnerstag erfolgte das Richtfest für das Neubauquartier „Melcherstätte“.

Im Neubauquartier „Melcherstätte“ in Brinkum sollen Insgesamt 24 Eigentumswohnungen aufgeteilt auf drei Stadtvillen entstehen. Entwickelt werden diese von der Johann Bunte Bauunternehmung bis Anfang des Jahres 2024. Jetzt wurde Richtfest gefeiert. „Es ist uns ein besonderes Anliegen, heute unseren Dank an die Handwerker und unsere Kollegen der Bausparte auszusprechen und ein Zeichen zu setzen, dass wir auch in dieser Zeit im Kosten- und Terminrahmen bleiben“, wird Stefan Hengstermann, Geschäftsbereichsleiter Projektentwicklung & Immobilienverwaltung bei Johann Bunte, in einer Pressemitteilung zitiert.

Richtfest „Melcherstätte“ in Stuhr-Brinkum © Robert C. Spies

Auf dem 3 700 Quadratmeter großen Areal an der Melcherstätte 8-12 werden Eigentumswohnungen mit Größen zwischen knapp 60 und gut 90 Quadratmetern realisiert. „Die Fertigstellung der drei energieeffizienten Gebäude mit jeweils acht Wohneinheiten und rund 630 Quadratmetern pro Haus können wir nun schon für Anfang des Jahres 2024 avisieren – und damit deutlich früher als noch vor einigen Wochen geplant“, so Hengstermann in der Mitteilung. „Für die attraktiven Wohnungen in dieser zentralen und dennoch naturnahen Lage mit einer klassisch-modernen Ausstattung verzeichnen wir eine lebhafte Nachfrage“, erklärt Arne Smolla, Leiter Neubau bei der Robert C. Spies Unternehmensgruppe, in der Pressemitteilung. Foto (links): Robert C. Spies Foto (rechts): JOHANN BUNTE