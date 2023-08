Stadt, Land, Fahrschule: Das sind die Trends auf der Straße

Von: Gregor Hühne

Vor dem Whiteboard: Fahrlehrer Andreas Rachow weiß, wer Vorfahrt hat. Er ist seit 15 Jahren im Geschäft und kennt die aktuellen Entwicklungen auf den Straßen und die Trends bei den Fahrschülern. © Gregor Hühne

Fahrlehrer Andreas Rachow kennt die technischen und rechtlichen Veränderungen in der Branche. Er berichtet von Unterschieden zwischen der Fahrausbildung in Bremen, wo er früher arbeitete, und Stuhr/Weyhe, wo er heute tätig ist. Welcher Antrieb bei jungen Leuten gar nicht gut ankommt, könnte bei manch einem Politiker für Enttäuschung sorgen.

Brinkum – Die Zeiten sind im Wandel, sowohl gesellschaftlich als auch technologisch. Die Entwicklung macht auch bei den Fahrschulen nicht halt. Andreas Rachow, seit rund 15 Jahren im Geschäft, erzählt im Gespräch mit der Kreiszeitung von den Trends in seinem Gewerke.

Früher hat Rachow Fahrschülern in der Hansestadt Bremen das Fahren beigebracht, seit Januar ist er im ländlicheren Weyhe tätig. Als Selbstständiger eröffnete er dort seine „Deine!Fahrschule“ in Leeste, am 1. Juni kam eine zweite Filiale in Stuhr-Brinkum hinzu.

Zwischen Stadt und Land gebe es große Unterschiede, erzählt er – sowohl zwischen den Autofahrern, als auch bei den Fahrschülern selbst. In der Stadt seien die Menschen beispielsweise viel gehetzter. Eine Entwicklung, die dort auf den Straßen besonders spürbar sei. „Wenn ein Fahrschüler den Wagen in der Stadt abwürgt, wird direkt gehupt. Auf dem Land verdreht man vielleicht mal seine Augen, aber es ist rücksichtsvoller“, erzählt Rachow aus seiner Fahrschulpraxis.

Mit zunehmenden Stresslevel in der Gesellschaft erklärt sich Rachow auch, dass die Unfallzahlen – nach einer langen abnehmenden Phase – seit Jahren wieder ansteigen. In diesem Zusammenhang sieht der Fahrlehrer moderne Fahrzeuge mit Automatik-Getriebe als ein Mittel, um Unfälle zu reduzieren. Automatik-Getriebe und teilautonomes Fahren könnten den Fahrer entlasten, sodass dieser sich mehr auf den Straßenverkehr konzentrieren kann anstatt auf den Betrieb des Fahrzeugs.

Doch moderne Fahrzeuge müssten beherrscht werden. „Darum sind meine Autos vollgestopft mit Technik, damit die Fahrschüler das hier lernen“, so Rachow. Erst dann seien die modernen Fahrzeuge eine Chance zu mehr Sicherheit für alle.

„Man muss mit der Zeit gehen“, sagt Rachow. 90 Prozent seiner Fahrschüler, die zwischen 16,5 und 20 Jahre alt sind, lernten auf einem Auto mit Automatik-Getriebe. „Das Leben ist hektisch genug, warum sollte es beim Autofahren nicht einfacher sein?“, sagt er.

Kein Fahrschüler kommt gezielt für E-Autos.

Weniger Akzeptanz sieht Rachow dagegen bei Elektrofahrzeugen. „Kein Fahrschüler kommt gezielt für E-Autos“, schildert er. Vom E-Auto-Trend hält Rachow insgesamt nicht viel. Der Hype um die Elektromobilität habe erst vor rund fünf Jahren begonnen und sei eher ein Traum-Projekt der Politik, glaubt er. Der Fuhrpark seiner Fahrschule umfasst Fahrzeuge mit Getriebe- und mit Automatik-Schaltung. Ein E-Auto zählt nicht dazu. Hersteller würden zwar Konditionen anbieten, damit Fahrschulen sich elektrische Autos anschafften. Dennoch habe er sich dagegen entschieden. „Ich sehe die E-Mobilität nicht als ausgereifte Technik“, sagt Rachow. „Ich kann kein Auto auf dem Hof haben, das den halben Tag rumsteht zum Laden.“

Zusätzlich Umbrüche, die nicht unbedingt im Sinne aller Autofahrer sind, erwartet Rachow bei der Neugestaltung der Führerscheinklassen. Das Vorhaben sei derzeit bei der EU in Planung. Außerdem sei die Frage noch nicht vom Tisch, ob die Politik Senioren ab einem bestimmten Alter zu regelmäßigen Führerschein-Nachprüfungen verpflichten wird.

Weiter zunehmen werde Rachows Ansicht nach der Straßenverkehr. Damit werde wohl auch die Ellenbogen-Mentalität auf den Straßen zunehmen. Es sei daher wichtig, dass alle Verkehrsteilnehmer auf ein rücksichtsvolles Miteinander achten. Rachow appelliert auch in Bezug auf Fahrschul-Fahrzeuge für mehr Gelassenheit: „Wir haben alle mal angefangen.“

Zu schaffen macht Rachow dagegen ein ganz anderes Problem: der Nachwuchsmangel. „Ich würde gerne einen Fahrlehrer einstellen“, sagt er. Doch er findet keinen. Ein Großteil der Fahrlehrer gehe in den kommenden Jahren in Rente, darauf würden vielleicht zehn bis 20 Prozent nachkommen, schätzt Rachow.

Ein Problem seien auch die mit 10.000 bis 15.000 Euro hohen Kosten sowie die Dauer der Fahrlehrer-Ausbildung von bis zu einem Jahr. Dazu kämen die flexiblen Arbeitszeiten in der Branche. Rachow nennt die Nachtfahrstunden im Winter und Sommer als ein Beispiel, das mögliche Nachwuchskollegen abschrecke.