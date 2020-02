St.-Pankratius-Stiftung goes Pop

Stuhr - Von Andreas Hapke. Die Stuhrer St.-Pankratius-Stiftung besteht inzwischen seit mehr als zehn Jahren. Auf ihre Fahnen geschrieben hat sie sich, „neue attraktive und zeitgemäße Angebote der Kirchengemeinde“ zu finanzieren. Als „Leuchttürme“ ihrer Arbeit bezeichnet der Vorsitzende Horst Bellmer die Unterstützung der Kirchenmusik und der Jugendarbeit, speziell der Konfirmations-Camps.

Immer wieder hat die Stiftung mit der Veranstaltung besonderer Konzerte auf sich aufmerksam gemacht. Die Klassische Philharmonie Nordwest war ebenso zu Gast in der Alt-Stuhrer Kirche wie der Bremer Domchor oder das junge Ensemble „Collective“ aus Namibia. Nun scheint es an der Zeit für „Popmusik“ zu sein, wie Bellmer den Auftritt von 3 Miles to Essex am Samstag, 15. Februar, 19.30 Uhr, bezeichnet. Zusätzlich zu dem Duo spielt der Solokünstler Norman Keil.

Vor allem für jene Musikliebhaber, die kein Ticket für das seit Monaten ausverkauften Wingenfelder-Gastspiel am 28. Februar im Stuhrer Rathaus ergattert haben, dürfte das Kirchenkonzert von großem Interesse sein. Denn hinter 3 Miles to Essex verbergen sich der Keyboarder Sebastian Demmin und der Gitarrist, Songschreiber und Sänger Volker Rechin, seines Zeichens der Bassist bei Wingenfelder. Außerdem steht in Norman Keil ein Musiker mit langer Vergangenheit bei Wingenfelder auf der Bühne. Bei der Nachfolgeband von Fury in the Slaughterhouse wirkte er von 2008 bis 2016 als Producer, Songschreiber, Ideengeber und Gitarrist mit.

3 Miles to Essex gelten als bescheiden, ohne aufgesetztes Understatement. „Kein Kitsch, kein Glitzer, nur bezaubernde, atmosphärische Musik“, heißt es in der Pressemitteilung. Dort ist auch von „wunderschönen Songs mit berührenden Texten und Melodien, die eingängig, aber keineswegs berechenbar sind“ die Rede.

„Verkitschte Deutsch-Prosa“ ist auch nicht das Ding von Norman Keil, wie aus seiner Homepage hervorgeht. Stattdessen will er authentische, eindringliche und „vor allem fast schmerzhaft ehrliche Klartexte mit deutlich spürbarem Hang zu Details“ liefern. „Im Grunde will ich nur meine Geschichten erzählen“, sagt Keil über seine Songs. In seiner Zeit bei Wingenfelder zeichnete er für „euphorisch abgefeierte Stadion-Pop-Ohrwürmer wie „Lisa“, „Astronaut“, „Perfekt“ und „Springen in der Nacht“ verantwortlich.

Den Kontakt zu 3 Miles to Essex hat Pastor Robert Vetter über den Stuhrer Feuerwehrmann Cord Wührmann hergestellt. Der Eintritt für das Konzert ist frei, Spenden sind allerdings gerne gesehen. „Trotz schlechter Zinserträge für das Stiftungskapital sind wir bereit, das Konzert mitzufinanzieren“, sagt Vorstand Bellmer. „Das ist einerseits kontraproduktiv, andererseits werden wir sichtbar für potenzielle Spender.“

Wenn überhaupt unter dem Strich etwas bei dem Konzert übrig bleibe, sei das auf den Weinverkauf in der Pause zurückzuführen. Auch diesmal kredenzen die Mitglieder den roten und weißen Pankratiuswein, den die Stiftung direkt von einem Winzer aus Sommerach bezieht.

Auf denselben Wein dürfen sich die Besucher beim „Rätsel um Robert Schumanns Ende“ freuen, das am Samstag, 29. Februar, um 18 Uhr im Gemeindehaus an der Stuhrer Landstraße gelöst werden soll. War der Komponist in seinen letzten Lebensjahren wirklich geisteskrank oder nicht? Zur Klärung dieser Frage möchte der Hamburger Chorleiter und Musikpädagoge Fritz Bultmann mit seinem Referat und Musikbeispielen seinen Beitrag leisten. Er werde das tradierte Schumann-Bild den „völlig entgegengesetzten medizinischen Forschungsergebnissen“ aus den Jahren 2009 und 2010 entgegensetzen. Gemeint sind die Forschungen von Uwe Henrik Peters, der die Legende vom geisteskranken genialen Komponisten korrigieren will. Den Wein gibt es im anschließenden Gespräch mit Bultmann.

Auch hier sind Spenden erwünscht, damit die St.-Pankratius-Stiftung ihren selbst gesteckten Zielen gerecht wird. Zusätzlich zur Kirchenmusik und den Konfi-Camps hilft die Stiftung auch in Notfällen. Hier eine lebensnotwendige Operation, dort die Ausbildung eines Diabetikerhundes, dann wieder ein Zuschuss zum Jubiläum „25 Jahre Gemeindebücherei“. Auch die KGS Moordeich hat schon profitiert: durch die Anschaffung von Religionsbüchern.

Knapp 72000 Euro haben Bellmer & Co. schon für den guten Zweck ausgegeben – und trotzdem das Stiftungskapital einmalig um 25 000 Euro erhöht. „Aber die Arbeit wird schwieriger“, stellt Bellmer fest. „Konnten wir in den ersten Jahren noch Verzinsungen bis vier Prozent abschließen, so freuen wir uns inzwischen, überhaupt noch Erträge aus dem Kapital zu erwirtschaften.“