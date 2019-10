St.-Pankratius-Stiftung feiert zehnjähriges Bestehen

Stuhr - Sie hat etlichen Konfis ermöglicht, kostengünstig an Konfirmandenfreizeiten teilzunehmen. Sie fördert die Kirchenmusik. Kann im Notfall unbürokratisch helfen. Sie hat sogar schon mal einen Zuschuss zu einer lebenswichtigen Operation gegeben und geholfen, einen Diabetikerwarnhund zu finanzieren. Die Rede ist von der St.-Pankratius-Stiftung Stuhr. Diese feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen.

Die Liste der Beispiele für das Wirken der Stiftung ließe sich noch fortführen. Seit ihrer Gründung 2009 hat sie einiges geleistet – und einigen geholfen. Allein in den zurückliegenden neun Jahren (also dieses noch nicht miteinberechnet) hat die Institution dafür rund 71.420 Euro ausgegeben. „Das ist eine Zahl, über die man mal nachdenken kann“, meint der Vorsitzende Horst Bellmer. Der Großteil kam und kommt der Stuhrer Kirchenmusik sowie der Jugendarbeit zugute (zum Beispiel Zuschüsse zu Konfi-Camps und Kindermusicals).

Die Idee, die Stiftung zu gründen, hatten vor zehn Jahren die Pastoren Robert Vetter und Wiebke Range. Die St.-Pankratiusgemeinde sah sich damals angesichts gesellschaftlicher Veränderungen vor neue Aufgaben gestellt. Aufgaben, die sie nicht allein aus ihrem normalen Budget bestreiten konnte.

Mit einem Schreiben vom 20. April 2009 hat das niedersächsische Ministerium für Inneres, Sport und Integration die Stiftung anerkannt. Das war das Startsignal für den dreiköpfigen Vorstand und den Beirat, der aus fünf Personen bestand.

Zunächst legten sie Geld, das aus einem Landverkauf stammte, gewinnbringend an. „Das war damals gar nicht so schwierig“, erzählt Horst Bellmer. Es habe Zinsen von drei bis vier Prozent gegeben. Mit den Zinserträgen konnte die Stiftung schon einiges wuppen. Doch heutzutage seien leider aufgrund der restriktiven Zinspolitik kaum noch Erträge zu erwirtschaften, bedauert Bellmer. So sei die Stiftung auf Zustiftungen und Spenden angewiesen, um Gutes tun und gleichzeitig Kapital für nachfolgende Generationen erhalten zu können.

Der Stuhrer Stiftung ist es zudem ein Anliegen, Menschen zusammenzubringen, ihnen erlebnisreiche Abende zu bieten. Fast jährlich lädt sie zu einem Pankratius-Konzert ein. Auf dem Sommerfest und manchmal auch auf dem Weinfest in Alt-Stuhr sind die Stiftungsmitglieder darüber hinaus mit einem Stand vertreten. Und nicht zuletzt ist es Tradition geworden, am Reformationstag beim Pankratius-Treffen mit gutem Essen und Pankratiuswein ins Gespräch zu kommen – am Donnerstag, 31. Oktober, ist es übrigens wieder so weit.

In Anlehnung an Luthers Tafelrunde lädt die St.-Pankratius-Stiftung dann zum Pankratius-Treffen ins Gemeindehaus der Kirchengemeinde Stuhr ein. Beginn ist um 18 Uhr mit einer musikalisch begleiteten Andacht. Im Anschluss daran können die Teilnehmer bei Essen und Wein über Gott und die Welt schnacken. Es soll ein lockerer Abend sein, angereichert durch kurze Wortbeiträge und vielleicht auch gemeinsames Singen, bei dem das Miteinander im Mittelpunkt steht. Getränke (alkoholfrei, Wein oder Bier) und ein Büffet werden angeboten. Ein Kostenbeitrag wird nicht erhoben, stattdessen bittet die Stiftung um Spenden für ihre Arbeit. „Jeder kann kommen, wir haben gerne Gäste – auch aus unseren Nachbargemeinden“, sagt Stiftungsvorsitzender Horst Bellmer. Um einen Überblick über die Anzahl der Gäste zu bekommen, bitten die Organisatoren um Anmeldung im Kirchenbüro unter 0421 / 561375 oder unter 0421 / 561935.

Internetseite

Weitere Infos zur Stiftung sind online zu finden:

www.kirche-stuhr.de/stiftung