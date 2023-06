Sportfest bei der Grundschule Heiligenrode

Von: Gregor Hühne

Sportveranstaltung erstmals in den Händen eines kommerziellen Veranstalters.

Heiligenrode – Alles aufgepasst und auf zum Warm-up auf den Sportplatz, hieß es für die rund 270 Schüler der Grundschule Heiligenrode in Stuhr am Mittwoch. Für die 13 Klassen stand das diesjährige Sportfest unter besonders fairen Vorzeichen.

Erstmalig organisierte der Schulsport-Veranstalter Trixitt das Fest in Heiligenrode, wie Rektorin Marion Schumacher berichtete. Das Unternehmen bot dazu sieben herausfordernde Sportstationen an, welche die Kinder freudig annahmen. „Im Mittelpunkt stehen das Laufen, Springen, Werfen und Miteinander-Spielen. Und das in einem Bewegungsparcours, der sehr motivierend ist“, fasste es die Rektorin zusammen. Unter den Sportstationen befanden sich unter anderem ein Basketballfeld, ein Hockeyspiel, eine Wurfstation und ein Känguru-Springen.

Die Favoriten der Schüler waren derweil der Hindernisparcours und die Schießbude („Der menschliche Kicker“). Lehrerin Eva Kurt und Stationsleiterin Kim Ebert betreuten dort eine Kicker-Gruppe. „Die Kinder sind platzgebunden und müssen sich absprechen und zusammen spielen, um Erfolg zu haben“, erzählt Kim Ebert: „Es geht um Fairness.“ Die Tore würden nicht gezählt.

Grundsätzlich stand an dem Sporttag nicht die Einzelleistung im Vordergrund – wie bei den Bundesjugendspielen. Die werden alle zwei Jahre ausgetragen, und es gibt Sieger-, Ehren- und Teilnehmerurkunden. Beim diesjährigen Sportfest gewinnen alle. Punkte gibt es für die ganze Klasse.

Der inklusive Gedanke stand im Mittelpunkt. „Jeder kann mitmachen“, merkte Lehrerin Anastasia Dick an. Jeweils zwei Klassen traten gegeneinander an. Die Klassenpunkte werden am Ende zusammengezählt und für die Gesamtpunktzahl der Grundschule herangezogen. Mit diesen Punkten tritt die Schule dann gegen andere in den Wettbewerb. Außerdem soll es noch einen Fairnesspreis geben für die Klasse, die sich besonders fair und regelkonform verhielt.

Auch bei den Eltern traf das Sportfest auf positive Resonanz wie beispielsweise bei Sabrina Moll. Als Zuschauerin gehört sie zu den Eltern, die sich vor Ort mit ihren Kindern freuten.

Die Lehrkräfte der Grundschule trugen an dem Tag pinkfarbene T-Shirts. Die Schüler waren pro Klasse mit einer eigenen Farbe wie grün, gelb oder blau zu erkennen.

Zur Halbzeitpause rasteten die Schüler im Schatten einer angrenzenden Baumreihe. Dann rief Eventleiterin Alessa Reichmann zu einem großen Choreotanz auf. Die Menge bewegte sich zur Musik von „Tanz mit Tante Rita“. Außerdem animierte die Eventleiterin die Kinder, die Bewegungen von Löwen, Vögeln und Robben nachzuahmen. Dann ging der Wettkampf weiter.

Der Sportveranstalter aus Bochum mache jeden Tag an einer Schule Halt. Heute und morgen steht die Kreisstadt Diepholz auf dem Programm, berichtete Alessa Reichmann über ihre Auswärtstour. „Das Schöne ist, dass ich am Ende der Woche sagen kann, mehr als 1.000 Kinder glücklich gemacht und ihnen Spaß am Sport gebracht zu haben“, gibt sie sich mit einem Strahlen im Gesicht zufrieden. Lehrer erzählten ihr, dass sich auch Kinder motivierten, die sich sonst sportlicher Bewegung verweigerten.

Schulleiterin Marion Schumacher lobte das Konzept des Veranstalters: „Es ist alles toll organisiert!“ Trixitt habe Ende 2022 für sein Sportangebot in der Schule geworben.