Spielraum-Theater Stuhr probt für zwei unterschiedliche Stücke

Von: Andreas Hapke

Zwei Theaterstücke, unterschiedliche Sitzgelegenheiten: Auf den Liegestühlen für „Frauen und Kinder zuerst“ lümmeln sich (v.l.) Stefan Gerding, Korinna Wilkening und Juliane Koschade. Auf dem Sofa für „Gaslicht“ haben (v.r.) Rena Hamsch genannt Müller, Marc Lintzmeyer, Lisa Abraham, Dirk Beckmann und (liegend) Hannes Lintzmeyer Platz genommen. © andreas hapke

Das Spielraum-Theater Stuhr hat in diesem Frühjahr viel vor. Mit „Frauen und Kinder zuerst“ steht den Darstellern eine echte Premiere ins Haus. Mit einer gefühlten Premiere haben sie es bei „Gaslicht“ zu tun. Ende 2019 ging es mit dem Stück los, jäh unterbrochen von der Corona-Pandemie.

Seckenhausen – Der Probenkalender des Spielraum-Theaters Stuhr sieht aus wie ein Flickenteppich. Viele, viele bunte Felder, die zum einen für die beiden Stücke stehen, die das Ensemble zurzeit einstudiert. Zum anderen für die einzelnen Szenen, aus denen sich eines der Stücke zusammensetzt. „Die können wir separat proben. Die werden hinterher zusammengesetzt“, erklärt Hannes Lintzmeyer.

Er muss als Regisseur den Überblick bewahren, zumal er selbst in einer Aufführung zwei Rollen bekleidet.

Der Probenkalender des Spielraum-Theaters besagt also: Das Ensemble will es in diesem Jahr wissen. Auf dem Programm stehen die Premiere von „Frauen und Kinder zuerst“ und die Wiederaufnahme von „Gaslicht“, mit dem die Darsteller Ende 2019 schon mal auf der Bühne standen. Für „Gaslicht“ allerdings bedeutete die Corona-Pandemie ein jähes Ende. Gefühlt haben es die Schauspieler eigentlich mit zwei neuen Stücken zu tun.

Licht brennt im Spielraum seit rund einem Jahr wieder

Licht brennt im Spielraum an der Hauptstraße 35 in Seckenhausen schon wieder seit rund einem Jahr. Ab Januar 2022 liefen die Proben für „Ehe auf Zeit“, mit dem das Ensemble ab Juli einen großen Erfolg feierte. „Das war unser Rettungsstück, um den Spielraum am Leben zu halten“, sagt Darsteller Dirk Beckmann. „Fast alle Aufführungen vor ausverkauftem Haus. Da haben wir als Gruppe wieder zusammengefunden. Jetzt können, müssen und wollen wir weitermachen.“ Wobei die Betonung auf „wollen“ liegt. „Unser Motto ist Leidenschaft“, sagt Hannes Lintzmeyer. „Wir wollen wieder mehr Stücke im Jahr spielen. Das rocken wir auf jeden Fall.“

Leidenschaft kann auch nicht schaden bei einem Programm, das mit „Frauen und Kinder zuerst“ die bislang größte Produktion des Theaters im Erwachsenenbereich beinhaltet. Zehn Mitglieder schlüpfen in 15 Rollen. „Einige Szenen stehen schon“, sagt Hannes Lintzmeyer. Müssen die überhaupt noch geprobt werden? Diese Entscheidung muss der Regisseur treffen. Seiner Auskunft nach sind für Anfang April die ersten Durchläufe geplant. Heißt: Dann werden zum ersten Mal alle Szenen in der richtigen Reihenfolge geübt, weshalb Beckmann eine „ganz lustige Probe“ erwartet. Die Premiere ist für den 28. April geplant.

„Frauen und Kinder zuerst“ bezeichnet Lintzmeyer als sein „Herzstück. Es verfolgt mich seit 20 Jahren.“ Im Original traten die Missfits damit auf, ein deutsches Kabarettduo aus Oberhausen, das von 1985 bis 2005 bestand. Als „Missfits gehen baden“ lief die Geschichte über das untergehende Kreuzfahrtschiff auch im Fernsehprogramm des Westdeutschen Rundfunks.

Ensemble hält einige Infos noch geheim

Passagiere und Besatzung verlieren sich in der Weite des Ozeans – bis auf die rumtrinkende Dichterin Cora von Ablaß-Krause, die stoppuhrbesessene Reiseleiterin Siggi Stappert und die brave Ehefrau Inge Schnick, in dieser Reihenfolge gespielt von Hannes Lintzmeyer, Korinna Wilkening und Juliane Koschade. Wie Lintzmeyer das Stück umsetzt und die übrigen Charaktere unterbringt, will das Ensemble noch nicht preisgeben.

„Verschiedene Personen, Reisende und Besatzung, kommen mit ihren Problemchen und Wehwehchen zusammen“, lässt der Regisseur durchblicken. Änderungen hat er sich von den Missfits absegnen lassen. „Wir werden mit dem Publikum zwei bis drei Stunden auf hoher See sein“, kündigt Stefan Gerding nebulös an.

Fest steht aber: „Frauen und Kinder zuerst“ ist „Humor, Humor, Humor“, wie es Lintzmeyer formuliert – womit die nächste Herausforderung einhergeht. Denn bei „Gaslicht“ handele es sich um ein „krasses Drama, ultradüster und erschreckend“. Darsteller, die in beiden Stücken gefragt sind, müssen von Probe zu Probe umswitchen. Das betrifft auch Rena Hamsch genannt Müller. Welche Stimmung? Welche Szene? Welcher Text? Da müsse man nachmittags schon genauer in seinen Kalender schauen.

Bei „Gaslicht“ geschehen merkwürdige Dinge

„Gaslicht“, ein Stück von Patrick Hamilton, spielt Ende des 19. Jahrhunderts in einem Londoner Stadthaus, wo merkwürdige Dinge geschehen: Verschiedenste Gegenstände verschwinden spurlos, das Licht flackert unentwegt. Für Jack Manningham ist klar, dass nur seine Frau Bella dahinter stecken kann. Immerhin litt schon ihre Mutter an einer Nervenkrankheit. Bella kann sich nicht an ihre Taten erinnern, sie sieht sich dem Schicksal ihrer Mutter ausgesetzt. Bis der mysteriöse Inspektor Rough auftaucht, der anderer Meinung ist. Der Respekt sämtlicher Spielraum-Mitglieder gilt Kollegin Debbie Beringer, die 95 Prozent der Zeit als Bella Manningham auf der Bühne steht.

Nach der „sehr erfolgreichen Premiere“ und der anschließenden, durch Corona verordneten Zwangspause fühlte es sich laut Beckmann für alle Schauspieler so an, „als seien wir mit dem Stück noch nicht fertig“. Eine Schauspielerin habe zwischenzeitlich zwei Kinder bekommen und spiele deshalb nicht mehr mit. Für sie springt Rena Hamsch genannt Müller ein. Sie feiert am 24. März also eine echte Premiere.

Aufregend bleibt es aber für alle Darsteller in beiden Stücken, denn: „Wir sind alle zwei Jahre und eine Pandemie älter geworden“, stellt Beckmann fest. „Es ist eine spannende Geschichte, wie sich unser Schauspiel entwickelt hat.“