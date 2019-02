Tödlicher Unfall auf der A1: Geisterfahrer kracht in zwei Autos und stirbt

Sechs Verletzte teilweise in Lebensgefahr

Ein Autofahrer ist am Sonntag zwischen Stuhr und Groß Ippener in der falschen Richtung unterwegs gewesen und in zwei Autos gekracht. Der Geisterfahrer starb noch am Unfallort. Sechs weitere Menschen, darunter zwei Kinder, wurden teilweise lebensgefährlich verletzt.