A1-Sanierung macht sechswöchige Teil-Sperrung des Dreiecks Stuhr nötig

Zwei mögliche Umleitungen

Stuhr/Delmenhorst - Im Rahmen der A1-Sanierung wird die A28-Ausfahrt von Delmenhorst auf die Autobahn 1 in Richtung Osnabrück am Dreieck Stuhr gesperrt. Los geht es am Montag, 23. Juli. Der Abschluss der Arbeiten und die Freigabe der Auffahrt ist für Freitag, der 31. August, geplant.