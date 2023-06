Speeddating zwischen Schülern und Firmen an der KGS Brinkum

Von: Andreas Hapke

Am Stand des Syker Finanzamts informiert Jasmin Paetz die Neuntklässler (v.l.) Lasse, Raik, Jesper und Nico. © andreas hapke

Eigentlich sollte das Pilotprojekt „BO Kompakt“ keine derart große Veranstaltung werden, doch am Ende wurde eine Messe draus. In Form eines Speeddatings führten Jugendliche des neunten und zwölften Jahrgangs mehrere Gespräche mit örtlichen Betrieben in der KGS-Mensa.

Brinkum – Nach der Pandemie wieder Schüler und Unternehmen zusammenbringen – dazu diente laut Wirtschaftsförderer Lothar Wimmelmeier an den vergangenen beiden Tagen das Pilot-Projekt „BO Kompakt“ an der KGS Brinkum. In Form eines Speeddatings sollten Jugendliche des neunten und zwölften Jahrgangs mehrere Gespräche mit örtlichen Betrieben in der KGS-Mensa führen. Die Wirtschaft nahm das Angebot vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels dankend an.

Nach Auskunft von Lehrer Fabian Fallar haben sich am Mittwoch 20 Firmen dem zwölften Jahrgang präsentiert, am Donnerstag 29 Unternehmen den Neunklässlern. „Das ist mega.“ Ursprünglich sei das Projekt gar nicht so groß gedacht gewesen“, sagte Fallar. „Dann hat es sich zu einer Messe entwickelt.“

Messe in der Freizeit vorbereitet

Eine Messe, die er und Schulsozialarbeiterin Ariane Vollmer, beide von der Gruppe Berufsorientierung der KGS Brinkum, in ihrer Freizeit vorbereitet hatten. Der Pädagoge hatte die Berufswünsche der Schüler abgefragt und unter den angemeldeten Firmen jene herausgesucht, die dazu passten. Dann habe er die Treffen „vorterminiert“ – für 75 angehende Abiturienten und 160 Jugendliche des neunten Jahrgangs. Mehr als 80 unterschiedliche Listen seien dabei zustandegekommen. Die Organisation habe Wochen in Anspruch genommen. „Wir sind ja Lehrer, keine Eventmanager.“

„Ich möchte, dass die Schüler lernen, sich die notwendigen Informationen zu holen, ohne Berührungsängste zu haben. Ich möchte die Distanz minimieren“, sagte Fallar. Für Schulleiter Mirko Truscelli steht fest, dass der persönliche Kontakt der Schüler zu den Unternehmen besser sei, als sich nur über das Internet zu informieren.

Fallar berichtete über insgesamt 550 Gespräche am Mittwoch und Donnerstag. Unterm Strich dürften es viel mehr gewesen sein, denn die Mädchen und Jungen machten teilweise auch bei Firmen Station, denen sie zwar nicht zugeteilt waren, die aber gerade Leerlauf hatten.

Aussicht auf eine schnelle Verbeamtung

Jesper (R9c), Nico, Lasse und Raik (alle G9b) etwa legten einen zusätzlichen Stopp am Stand des Syker Finanzamtes ein. Dort warb Mitarbeiterin Jasmin Paetz mit der Aussicht auf eine schnelle Verbeamtung für die Behörde. „Das war auf jedenfalls meine Motivation damals.“ Heute schätze sie auch die abwechslungsreiche Arbeit: „Bei uns muss niemand 40 Jahre lang dasselbe machen.“

Auf Nicos Frage nach den mitzubringenden Qualifikationen sagte Paetz: „Abitur für das duale Studium, Realschulabschluss für eine Ausbildung. Und gute Noten in Mathe und Deutsch. Wir haben es mit deutschen Steuergesetzen zu tun.“

Die Syker Behörde war laut Fallar der einzige Arbeitgeber, den er von außerhalb Stuhrs berücksichtigt hat. „Wir wollen unsere Schüler mit örtlichen Firmen zusammenbringen. In Stuhr gibt es aber kein Finanzamt.“ Anfragen von Unternehmen aus Bremen habe er abgelehnt.

Schwierig, sich alles zu merken

Nico und Jesper absolvierten am Donnerstag einen wahren Dating-Marathon. „Ich wollte viele unterschiedliche Sachen kennenlernen“, erzählte Nico. Am Stand der Firma Etelser Käsewerk informiert er sich gleich über drei Berufe: Milchtechnologe, Lebensmitteltechniker sowie Groß- und Außenhandelskaufmann. Dachdecker (Kröff) und E-Commerce (Wolters) standen ebenfalls auf seiner Liste. Es sei schwierig, sich alles zu merken, aber er schreibe auch viel auf.

Jesper hat es bei Etelser und Becomix, dem Anlagenbauer für die Kosmetikindustrie, am besten gefallen. „Ich mag es, mit großen Maschinen zu arbeiten. Ich interessiere mich für große Prozesse“, begründete er. Er überlege sich, bei Etelser ein Praktikum zu machen. Auch mit Vertretern von Elektro Klocke und Hollmann International (Premium und Luxusfahrzeuge) hat sich Jesper unterhalten.

Die Firma Rohr Flansch Fitting war für Mittwoch mit 16 Terminen aus- und für Donnerstag mit rund zehn Treffen vorgebucht. Zwischendurch seien aber immer wieder mal Jugendliche an den Tisch gekommen, berichtete Sabine Höfer, Personalreferentin bei rff. Was macht die Firma? Wie läuft die Ausbildung ab? Wie sieht ein Tagesablauf aus? Solche Fragen hätten die Schüler gestellt. Bei rff konnten sie sich über die Kauffrau/den Kaufmann im Groß- und Außenhandelsmanagement, für Büromanagement und über die Fachkraft für Lagerlogistik informieren.

Schüler legen „sehr gutes Niveau“ an den Tag

Sabine Höfer zeigte sich angetan von dem „sehr guten Niveau“ der Schülerinnen und Schüler. Dass 15-Jährige zum Beispiel zwischen brutto und netto unterscheiden könnten, sei „über Normallevel. Alle haben das Angebot bekommen, dass sie uns anrufen und mal eine Kurzbesichtigung machen können.“

Auch Lars Gudat von der Rechtsanwaltskanzlei Hohenecker Tietjen Gudat freute sich über die Resonanz an seinem Tisch. Je 16 Vorstellungsgespräche habe seine Kanzlei an den beiden Tagen geführt. Bei acht bis zehn Kandidatinnen und Kandidaten könne es auf ein Praktikum oder sogar eine Ausbildung hinauslaufen. „Wir glauben, dass wir dadurch Leute ziehen.“ Erst in einem Jahr könne er sagen, was draus geworden sei.

In den wenigen Pausen tauschten sich die Firmen zeitweise untereinander aus. „Es ist auch toll“, sagte Fallar, „Netzwerke zu schaffen.“