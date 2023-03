SPD und Grüne beantragen Stolpersteine für Opfer des Nationalsozialismus in Stuhr

Von: Andreas Hapke

Stolpersteine sollen an die Familie Cohn/Löwenstein und weitere Opfer in Stuhr erinnern. © Hartmut Müller

Die Fraktionen der SPD und der Grünen wollen Stolpersteine für Opfer des Nationalsozialismus in Stuhr verlegen lassen. Außerdem wünschen sie sich weitere Nachforschungen durch die Gemeinde und ermuntern die Schulen und die Bevölkerung, sich an der Aufarbeitung der Geschichte zu beteiligen.

Stuhr – Die Fraktionen der SPD und der Grünen im Gemeinderat setzen sich für eine verstärkte Erinnerungskultur in Stuhr ein. Sie haben einen Antrag zur Verlegung von Stolpersteinen in der Kommune gestellt und dafür auch schon Personen vorgeschlagen: die jüdische Familie Cohn/Löwenstein und die Sintezza Maria Franz. Vorangegangen waren mehrere Treffen der SPD-Ratsmitglieder Ilse Zeineddine und Sebastian Koch mit ihren Kollegen von Bündnis 90/Die Grünen, Wolfgang Depken und Michael Wischniewski-Purrmann. Gemeinsam recherchierten sie zu Wohnorten von Opfern des Nationalsozialismus in Stuhr.

Gemeinde soll Projekte von Schulen unterstützen

Auf der Grundlage ihres Austauschs beantragen die Fraktionen, die Gemeinde möge sich zwecks Anfertigung und Verlegung von Stolpersteinen an die „Stiftung –Spuren – Gunter Demnig“ wenden. Im Hinblick auf eine verstärkte Aufarbeitung der NS-Vergangenheit Stuhrs solle die Gemeinde „Nachforschungen über weitere verfolgte, deportierte oder ermordete Opfer der Nationalsozialisten“ in Auftrag geben. Dies könne zum Beispiel im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit geschehen.

Darüber hinaus möchten die Fraktionen die Schulen ermuntern, sich an den Recherchen zu beteiligen. Die Verwaltung möge sie bei der Initiierung von Projekten zur Aufarbeitung der NS-Verbrechen unterstützen. Dazu biete die „Stiftung – Spuren – Gunter Demnig“ anhand ihrer langjährigen pädagogischen Erfahrung ihre Hilfe beziehungsweise Fortbildungsmöglichkeiten für Lehrerinnen und Lehrer an.

Im Antrag ist als aktuellster Anlass der 78. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers in Auschwitz am 27. Januar genannt. Doch laut dem SPD-Ratsherrn Koch ist die Idee eigentlich schon im November vergangenen Jahres entstanden. Genauer am 9. November, als der Rat vor seiner Sitzung den Opfern der Reichspogromnacht gedachte. „Wir müssen noch mehr tun, um die Vergangenheit aufzuarbeiten, zumal die Zeitzeugen aussterben“, begründet Koch.

Grüne und SPD loben die Zusammenarbeit

Die Fraktionen zitieren in ihrem Antrag Max Mannheimer (Überlebender der Schoah,1920-2016): „Ihr seid nicht schuld an dem, was war, aber verantwortlich dafür, dass es nicht mehr geschieht.“ Gerade in der heutigen Zeit sei das Zitat zutreffender denn je, heißt es in dem Antrag weiter, denn: „Überall in Europa spalten und hetzen die erstarkten rechtsradikalen und faschistischen Kräfte.“

Er habe mit seiner Fraktionskollegin Ilse Zeineddine geredet und diese sofort für das Thema gewonnen, berichtet Koch. Bei ihren Recherchen stießen die beiden darauf, dass sich auch die Grünen damit auseinandersetzen. Unabhängig voneinander hatten sich die beiden Fraktionen an Hartmut Müller gewandt, einst Leiter des Bremer Staatsarchivs und als Hobby-Historiker Autor mehrerer Veröffentlichungen über Stuhr.

In der Folge hat sich laut Ilse Zeineddine eine „tolle Zusammenarbeit“ entwickelt: „Wir haben uns häufiger zu viert getroffen, recherchiert und formuliert.“ Auch Grünen-Ratsherr Wischniewski-Purrmann spricht von einer fruchtbaren Zusammenarbeit: „Das war sehr motiviert.“ Die Grünen hätten sich gefragt, warum es in Stuhr noch keine Stolpersteine gebe. „Dass niemand betroffen ist, konnten wir uns nicht vorstellen. Und das haben die Recherchen ja auch schnell gezeigt.“

Unfreiwilliger Wegzug aus Brinkum

Stolpersteine verweisen auf den Ort, wo die Opfer zuletzt freiwillig gelebt haben. Im Fall der Familie Cohn/Löwenstein war dies das Haus an der Bremer Straße 36 (ehemals Bremer Straße 170). Eine Schlachterei, deren Fortbestand Martha Cohn durch die Heirat mit dem Schlachter Albert Löwenstein sicherte. Dieser starb bereits im Ersten Weltkrieg und hinterließ neben seiner Frau drei Kinder.

Gleichwohl schien sich „alles normal zu entwickeln“, wie Müller in einer Publikation über Juden in Brinkum schreibt. Bis der rechte Block im Ort bei den Reichstagswahlen 1933 auf rund 57 Prozent der Stimmen kam. In Parteiveranstaltungen wurde laut Müller öffentlich gegen Juden gehetzt.

Die Familie zog unfreiwillig die Konsequenzen: Die Kinder Max, Lina und Siegfried wanderten in die USA aus, Martha verschlug es in ein jüdisches Altersheim in Emden. Als das Heim im Oktober 1941 durch die Nazis geräumt wurde, gehörte sie „sicherlich auch zu dessen 122 Insassen, die in das Getto von Lodz deportiert wurden“, so Müller. Dort verliert sich ihre Spur.

Maria Franz - ein sehr berührendes Schicksal

Über Maria Franz hat Ilse Zeineddine bei einem Vortrag im Kreismuseum Syke einiges erfahren. Marias Eltern seien auf der Durchreise nach Köln gewesen, als die Kleine krank geworden sei und eine Zeit in einer Bremer Klinik verbracht habe. „Anschließend ist sie als Pflegekind zu Landwirten nach Heiligenrode gekommen“, berichtet Ilse Zeineddine.

Das Schicksal von Maria Franz hat Ilse Zeineddine nach eigener Auskunft „sehr berührt“. Demnach durfte das Mädchen aufgrund seiner Herkunft weder die Schule besuchen noch konfirmiert werden. „Sie wurde als triebsüchtig denunziert, kam in eine psychiatrische Einrichtung, wurde sterilisiert“, sagt Zeineddine. Einen Tag nach ihrem 17. Geburtstag sei Maria vergast worden.

Die Enkelin der bäuerlichen Familie habe von Maria immer als ihre Schwester gesprochen, erzählt die SPD-Ratsfrau. „Sie lebt wohl heute noch und wäre eine wichtige Zeitzeugin.“ Gerade in Bezug auf den genauen Ort des Stolpersteins. „Das Haus in Heiligenrode steht nicht mehr“, weiß Koch. Er weiß auch: „Um die Geschichte weiter aufzuarbeiten, sind Primärquellen am wichtigsten.“

Deshalb beinhaltet der Antrag einen Aufruf an die Bevölkerung, „sich bei Erkenntnissen über Schicksale von Opfern der Nationalsozialisten auf dem Gebiet der Gemeinde Stuhr zu beteiligen und bei der Aufarbeitung von Informationen zu unterstützen“.

An der Bremer Straße 36 wollen die SPD und Grünen einen Stolperstein installieren. Screenshot:: SPD/Grüne © Privat