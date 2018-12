Anmeldung für Kinderferienprojekte bis Februar

Stuhr - Die Angebote des Stuhrer Kinderferienprogramms sind vielfältig. Daran beteiligen sich im kommenden Jahr acht Vereine und Unternehmen, mit den unterschiedlichsten thematischen Schwerpunkten. „Da ist wirklich für jedes Kind etwas dabei“, ist sich Thorsten Meyer, Fachbereichsleiter Bildung, Jugend und Sport, sicher.

Die Projekte sind für das ganze Jahr geplant: Oster-, Sommer- und Herbstferien. Insbesondere berufstätige oder alleinerziehende Eltern können sich unmöglich so viel Urlaub nehmen, wie die Kinder Ferien haben, ist Meyer überzeugt. Deshalb sei das Angebot extrem wichtig.

Er berichtet weiter, dass die Projekte jeweils eine Woche (beziehungsweise fünf Werktage) dauern, mindestens fünf Stunden täglich. Damit orientiere man sich an den gewohnten Schulzeiten. „Bei Familien in denen beide Eltern berufstätig sind, liegt ein Anspruch für einen geförderten Kostenbeitrag vor“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Das gelte für Alleinerziehende selbstverständlich auch.

Im kommenden Jahr stehen mehr als 550 Betreuungsplätze zur Verfügung, berichtet Meyer weiter. An der Zahl sind es 35 unterschiedliche Angebote aus den Bereichen Spiel, Kochen, Backen, Medien, Sport, Tiere, Kunst und Natur.

Anne Roecken-Strobach, Geschäftsführerin der Kunstschule Stuhr, hebt besonders die Angebote ihres Vereins hervor. „Wir wiederholen in diesem Jahr das Angebot ,Raumschiff und Roboter’, dass besonders den Jungs total gut gefallen hat.“ Ein anderes Projekt heißt „Trickfilm ... auf einmal bewegt es sich“. Damit wolle man verstärkt auf den Medienbereich eingehen, der immer mehr an Bedeutung gewinnt, auch schon bei den jungen Menschen. Sie betont, dass die verschiedenen Kurse zwar auch mit einem Lerneffekt verbunden seien, es jedoch in erster Linie darum gehe, Spaß zu haben. Das stehe stets im Vordergrund.

Anmeldungen sind bis zum 28. Februar möglich. Sollten anschließend noch Plätze frei sein, können auch Kinder nicht berufstätiger Eltern mitmachen. In dem Fall müsste allerdings die volle Kursgebühr bezahlt werden. Anmeldungen sind online möglich. Dort finden Interessierte auch weitere Informationen zu dem Programm und den Aktivitäten.

