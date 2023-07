Volles Programm beim Stuhrer Schützenfest

+ © Rainer Jysch Auf dem Stuhrer Schützenfest: Der Bremer Capstan-Shanty-Chor unter der Leitung von Birgitt Kropp unterhält am Sonnabendnachmittag die Kaffee-Gäste im Festzelt. © Rainer Jysch

Disco-Abend, Umzug, Familiennachmittag und Live-Musik sind nur einige Höhepunkte des Festes am Wochenende.

Stuhr – Am Wochenende fand das Stuhrer Schützenfest statt, das erfahrungsgemäß viele Bürger anlockt. „Das ganze Schützenfest ist für den Verein das Highlight des Jahres“, stellt der erste Vorsitzende, Andreas Dettmer, klar. Seit 2017 ist er in diesem Amt und freut sich, dass auch in 2023 die Wetterbedingungen beim Schützenfest zum Besten stehen. 2020 und 2021 musste es coronabedingt pausieren. Die dreitägige Veranstaltung findet stets auf einer Wiese im Zentrum von Stuhr statt, nur einen Steinwurf vom Schützenhaus entfernt.

Durch den Starkregen der vergangenen Tage hatte der Boden des Platzes etwas gelitten. Noch am Freitag wurden die Schadstellen durch Mitglieder des Schützenvereins verfüllt und mit Holzspänen bedeckt. „Das war echt toll. Wir haben wirklich eine gute Gemeinschaft“, lobt der Vereinsvorsitzende die Mitglieder, die tatkräftig geholfen hatten. Aktuell zählt der Stuhrer Schützenverein insgesamt gut 160 Mitglieder. Örtliche Unternehmer unterstützen das Schützenfest als Sponsoren.

Capstan-Shanty-Chor unterhält mit Seemannsliedern

Das mit dem Schmücken des Ortes und einem Disco-Abend im Festzelt am Freitag gestartete Stuhrer Schützenfest setzte sich am Sonnabend mit einem Familiennachmittag und Live-Musik fort. Der Bremer Capstan-Shanty-Chor unter der Leitung von Birgitt Kropp sorgte mit Seemannsliedern für die musikalische Unterhaltung der Gäste. Auf dem Freigelände drehte sich indes ein gut besuchtes Kinderkarussell. Außerdem hatten sich dort die Gewinnausgabe der Blumentombola und eine Schießbude postiert. Hüpfburg, Kinderschminken und eine „Süßigkeiten-Wurfmaschine“ erweckten die Aufmerksamkeit der jungen Besucher. Die Brandschutzerzieher der Stuhrer Ortsfeuerwehr hielten Tipps zum Brandschutz bereit und präsentierten eines ihrer Löschfahrzeuge sowie Ausrüstungsgegenstände. Speiseeiswagen, Getränkeausgabe, Wein-Zelt sowie Fisch- und Bratwurstwagen erfüllten mit leckeren Speisen und Getränken gastronomische Aufgaben. Durststiller gab es auch im Festzelt, darunter eine Cocktail-Bar, die Spritziges im Angebot hatte.

Stuhrer Feuerwehr gibt Tipps zum Brandschutz

Bis zur Proklamation der neuen Könige am Sonntagabend hatten die Schützen an diesem Tag noch ein volles Programm zu absolvieren, das mit der Kranzniederlegung am Denkmal zu Ehren der Gefallenen und Vermissten der Weltkriege begann. Anschließend wurde die 2022er Regentschaft zuhause abgeholt. Nach einem gemeinsamen Mittagessen trafen sich die Stuhrer Schützen vor dem Feuerwehrhaus mit anderen Vereinen und zogen zum Festzelt. Dort sorgten die Moordieker Jungs & Deerns für die musikalische Unterhaltung. Am Abend beim Königsball übernahm ein DJ-Duo die Musik.

Der neue Schützenkönig, die Schützenkönigin, der Jugendkönig und der Seniorenkönig wurden bereits eine Woche vor dem Schützenfest „ausgeschossen“. Die Auswertung der Scheiben des Königsschießens erfolgte am Donnerstag vor dem Schützenfest durch die Schriftführerin, den Sportleiter und den amtierenden Schützenkönig Ralf Mundt. Die Namen der diesjährigen Könige sind dann aber bis zur Proklamation am Sonntagabend streng geheim zu halten. „Für mich ist das auch immer eine Überraschung, wenn ich die Namen verkünden darf“, sagte Andreas Dettmer einen Tag vor der Preisverleihung. „Die Bekanntgabe der Schützenkönige ist das Highlight des Schützenfestes“, ist er überzeugt. „Viele der Teilnehmer hoffen ja darauf, bei der Auswertung der Königsscheiben ganz vorne zu liegen“, beschreibt er den Spannungsbogen, der sich erst am Sonntagabend nach Redaktionsschluss aufgelöst hatte.