SoVD Brinkum-Stuhr feiert 75. Geburtstag: Vorsitzende zieht Bilanz

Von: Rainer Jysch

Waltraud Schweers ist die 1. Vorsitzende des SoVD Ortsverbands Brinkum-Stuhr und freut sich auf das Jubiläumsfest. © Rainer Jysch

Stuhr – Auf eine bewegte Geschichte blicken der Sozialverband Deutschland (SoVD) und der Ortsverband (OV) Brinkum-Stuhr zurück. Anlässlich des bevorstehenden 75-jährigen Jubiläums blickt Vorsitzende Waltraud Schweers auf die bewegte Geschichte des OV.

Aktuell feiert der SoVD den 75. Jahrestag seiner Vereinsgründung, die im August 1947 als Wiedergründung erfolgte. Genau genommen wurde der SoVD schon 1917 in Berlin als „Bund der Kriegsteilnehmer und Kriegsbeschädigten“ gegründet. Die Bildung eines Kriegsopferverbandes nach dem Ersten Weltkrieg war die Reaktion auf die negativen wirtschaftlichen und sozialen Folgen für die Betroffenen, die zu einem millionenfachen Massenschicksal geworden waren.

Im April 1933 löste sich der Verband auf, um der zwangsweisen Überführung in eine NS-Organisation zuvorzukommen. „Auch die Brinkumer Ortsgruppe hörte auf zu existieren“, heißt es in einer regionalen Chronik. Erst 1947 konnte der OV Brinkum-Stuhr mit Unterstützung des Landesverbandes Bremen neu ins Leben gerufen werden. Seit 1999 arbeitet der gemeinnützige Verein als „Sozialverband Deutschland“ und unterstützt seine bundesweit fast 600 000 Mitglieder zu Themen wie Rente, Pflege, Behinderung, Gesundheit, Hartz IV und Patientenverfügung/Vorsorgevollmacht.

Waltraud Schweers ist seit zehn Jahren Vorsitzende des OV Stuhr-Brinkum

Der SoVD ist in rund 3000 Landes-, Kreis- und Ortsverbände gegliedert. „Im Landesverband Niedersachsen zählen wir mehr als 270 000 Mitglieder“, erklärt Waltraud Schweers. Seit zehn Jahren übt sie das Amt der ersten Vorsitzenden des hiesigen OV Brinkum-Stuhr mit aktuell 624 Mitgliedern aus. Und seit acht Jahren ist sie auch im Vorstand des Kreisverbandes Diepholz mit seinen etwa 11 300 Mitgliedern tätig. „Zum Kreisverband mit Geschäftsstellen in Sulingen und Syke gehören 35 Ortsverbände. Der OV Brinkum-Stuhr ist einer davon.“ Nach den Fusionen der Ortsverbände Brinkum, Seckenhausen und Groß Mackenstedt habe man den neuen Namen „Brinkum-Stuhr“ gewählt.

„In der Brinkumer Seniorenbegegnungsstätte ‚Haus Lohmann’ veranstalten wir monatlich bunte Nachmittage, die gelegentlich mit Fachvorträgen verbunden werden“, berichtet Waltraud Schweers und weist darauf hin, dass Beratungen der Mitglieder des Nord- und Südkreises ausschließlich in Syke oder Sulingen erfolgen. Wo kann ich einen Rollstuhl beantragen? Wie komme ich zu einem Schwerbehinderten-Ausweis? Was ist beim Erben und Vererben zu beachten? Beispiele für Fragen, auf die es bei den Treffen im Haus Lohmann Antworten von kompetenten Referenten gibt. Wenn es darum geht, soziale Themen im „Behördendickicht“ an der richtigen Stelle vorzutragen, erhalten die Mitglieder des SoVD wertvolle Tipps. Etwa 1000 Anträge von Mitgliedern erreichten den Kreisverband im vergangenen Jahr. „Rund 1,5 Millionen Euro an Zahlungen konnten so erwirkt werden“, berichtet Waltraud Schweers. „Die Zahl der Verfahren hat sich gegenüber den Vorjahren erhöht. Gleichzeitig haben sich jedoch die Wartezeiten auf Beratungstermine aufgrund neuer Beratungsformate verringert“, so Schweers.

SoVD zeigt Präsenz

Mit Informationsständen ist der OV Brinkum-Stuhr demnächst bei der Stuhrer 850-Jahr-Feier vertreten. Diese findet vom 9. bis 11. September statt. Im Oktober steht zudem eine Inklusionsfahrt über das Wochenende „für Jung und Alt“ nach Wöpse auf dem Programm des SoVD.

„Unser Handeln ist immer politisch, aber nie parteipolitisch“, weist Waltraud Schweers auf die von Anfang an unparteiische Arbeit des Verbandes hin. Als sozialpolitischer Interessenverband setze sich der Verein seit seiner Gründung vor 75 Jahren vor allem für die Stärkung sozialer Rechte ein.

SoVD-Jubiläumsfeier im Restaurant Meyerhof

Der SoVD OV Brinkum-Stuhr lädt aus Anlass seines Jubiläums die Mitglieder mit Partnern, Freunden und Bekannten für Sonntag, 21. August, ab 10.30 Uhr zu einer Feier ins Restaurant Meyerhof in Heiligenrode ein. „Vergessen Sie den Alltag und genießen Sie mit uns und dem Gesangsduo ‚Arrested Amtsbrüder’ aus Sulingen ein paar schöne Stunden“, heißt es in der Einladung.

Verbindliche Anmeldungen für das SoVD-Jubiläum nimmt bis zum 13. August Vereinsvorsitzende Waltraud Schweers unter Telefon 04206/3349845 oder per E-Mail an wschw@gmx.de entgegen.