Brand einer Recycling-Halle in Brinkum löst Feuerwehr-Einsatz aus

Anwohner wählen Notruf

+ © Feuerwehr In der Halle einer Recyclingfirma war eine Sortierangale in Brand geraten. © Feuerwehr

In einer Recyclingbetrieb in Brinkum ist es am Donnerstag zu einem Brand gekommen. Rauch hatte die Brandmeldeanlage und somit einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst.