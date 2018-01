Aus Sorgenkind wurde Musterkind

Seckenhauser Feuerwehr: Nachwuchs kommt

+ Gemeindebrandmeister Michael Kalusche (l.), der stellvertretende Ortsbrandmeister Bernd Dücker (2.v.l.) und Ortsbrandmeister Henning Bolte (r.) ehren Dennis Rösing (3.v.l.) und befördern Jannes Wessels, Eike Holthusen und Kevin Brode (v.l.). Hartmut Martens freut sich als Vertreter der Gemeindeverwaltung mit. - Foto: bos

Seckenhausen - „54 Feuerwehrleute sind aktuell in der Ortsfeuerwehr Seckenhausen aktiv, darunter vier Frauen“, berichtete Ortsbrandmeister Henning Bolte auf der Jahreshauptversammlung am Freitag im Feuerwehrhaus. Bei den Senioren gebe es zehn Kameraden und in der Jugendfeuerwehr seien acht Jugendliche aus Seckenhausen tätig, darunter drei Mädchen. Er freute sich, dass die Gemeinde seit September in Roman Kunst wieder einen Jugendfeuerwehrwart engagierte.