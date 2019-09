Songs der Spice Girls und No Angels

Varrel - Von Rainer Jysch. „Einen machen wir noch“, hat Thomas Reckeweg am Freitagabend dem tosenden Publikum zugestanden, das am Ende des gut eineinhalbstündigen Konzertes lautstark nach einer Zugabe verlangt hatte. Die musikalischen Darbietungen der 50 Schüler und Lehrer der Musikschule Reckeweg in der mit mehr als 300 Karten komplett ausverkauften Varreler Gutsscheune kamen sehr gut an.

Mit den Hits und Highlights erfolgreicher Boy- und Girlgroups der vergangenen Jahrzehnte war ein abwechslungsreiches Programm eingeübt worden: The Supremes, Jackson 5, Take That, Boyzone, Backstreet Boys, No Angels, Weather Girls, Spice Girls, Pointer Sisters, Banarama, Westlife – kaum eine Gruppe von Rang und Namen wurde dabei ausgelassen. Ein Medley der bekannten Backstreet Boys eröffnete das Konzert, Tanzeinlage inklusive. „Es gibt so unendlich viele Lieder, so dass man gar nicht weiß, welches macht man, welches lässt man weg“, berichtete Thomas Reckeweg, Leiter der gleichnamigen Musikschule von den Vorbereitungen.

An einem Motown-Medley der US-amerikanischen Gruppe Supremes kamen die Organisatoren allerdings nicht vorbei, darunter Musik aus den 1960er-Jahren: „Stop in the name of love“.

Und alleine die Ankündigung des Stückes „I want you back“ der Soulband Jackson 5 löste Jubelstürme der begeisterten Zuhörer aus. Auch die deutsche Girlgroup „No Angels“ kam mit ihrem Superhit „Daylight in your eyes“, gespielt und gesungen von Mitgliedern der Musikschule Reckeweg, zu Wort. Ihnen folgte das einfühlsame Stück „Story of my life“ von One Direktion.

Nach der Pause starteten die Musiker mit einem „Accoustic Mix“ genannten Instrumental-Medley in den zweiten Teil des Konzertes. Mit „No matter what“ von Boyzone und mit „Back for good“ der Gruppe Take That, die letzte Single bevor Robbie Williams die Gruppe verließ, um seine Solokarriere zu starten, ließen es die Künstler etwas ruhiger, romantischer angehen. Bemerkenswert war bei allen Vorträgen die Instrumentenbeherrschung der Musiker, die sich in einem Generationenmix von elf bis 40 Jahren präsentierten. Ein tolles Drummer-Solo und auch eine hörenswerte Solo-Einlage des Gitarristen Thomas Reckeweg veredelten „More than friends“ von En Vogue. Aber auch mit ihren Gesangsbeiträgen konnten die Schülerinnen und Schüler überzeugen, so auch die drei Mädchen, die als Spice Girls deren Erfolgslied „Wannabe“ vortrugen.

In lockerer Reihe folgte Hit auf Hit und die Zuhörer erhielt ihre Chance zum Mitsingen. In „I want it that way“ der Backstreet Boys stimmten sie textsicherer mit ein. Das grandiose Finale des Konzertes bildete schließlich das Lied „Uptown Girl“, ein von der britischen Gruppe Westlife gecovertes Stück von Billy Joel. Der Song riss die Zuhörer geradezu von den Stühlen und brachte die Stimmung auf den Höhepunkt.

Und dann kam die Zugabe, die das Publikum so vehement eingefordert hatte. Dazu waren alle Mitwirkenden des Abends noch einmal auf der Bühne versammelt. Dem bereits am Anfang erklungenen „Everybody“ der Backstreet Boys, der weltweit erfolgreichsten Boygroup, war es vergönnt, das grandiose Konzert abzurunden.