Sommerparty in Brinkum

Mahmoud Khatib veranstaltet zweite Feier in der Diamond Bar & Lounge

+ Mahmoud Khatib präsentiert das Plakat zur Veranstaltung. - Foto: Hapke

Brinkum - Von Andreas Hapke. Die Premiere macht Lust auf mehr: Nachdem Mahmoud Khatib, Inhaber der Diamond Bar & Lounge an der Syker Straße 24-26 in Brinkum, vor rund einem halben Jahr eine Schlagerparty veranstaltet hat, möchte er am kommenden Wochenende mit einer „90'er Sommer Party“ nachlegen. Die Veranstaltung mit DJ Stefan geht am Sonnabend, 8. Juli, über die Bühne. Einlass ist ab 20 Uhr, der Eintritt beträgt drei Euro.