Eine Sponsorenfrage: Sommermusik in jedem Jahr?

Heiligenrode - Von Andreas Hapke. Nach dreijähriger Pause lädt der Heimatverein Heiligenrode für Sonntag, 21. Juli, wieder zu einer Sommermusik auf der Mühlenwiese ein. Bei der fünften Veranstaltung dieser Art treten die Swinging Fireballs auf. Beginn ist um 15 Uhr.

Schweren Herzens musste der Heimatverein das beliebte Konzert im vergangenen Jahr absagen. Grund: Es gab nicht genügend Helfer für die Organisation sowie für den Auf- und Abbau. In dieser Hinsicht hat sich nach Auskunft des stellvertretenden Vorsitzenden Ulrich Brauer eine Menge getan.

„Auf die Absage hat es viel Resonanz gegeben. Wir haben neue Unterstützer bekommen und unsere personelle Struktur etwas verbessert“, sagt Brauer. Obwohl im Herbst – gemäß zweijährigem Rhythmus – das Erntefest über die Bühne geht und die Sommermusik deshalb erst wieder 2020 an der Reihe wäre, will der Heimatverein das Konzert „durchziehen“, wie Brauer es formuliert. „Die Entscheidung, beides in einem Jahr zu veranstalten, ist uns nicht leicht gefallen. Doch jetzt stehen zehn Leute Gewehr bei Fuß, da können wir uns nicht davor drücken.“ Mehr noch: „Wir können uns sogar vorstellen, die Sommermusik in jedem Jahr zu machen.“ Dies sei auch eine Sponsorenfrage. Schließlich sei der Eintritt wie immer frei, während die Band Geld koste.

Mit der Verpflichtung der Swinging Fireballs beschreitet der Heimatverein einen neuen Weg. Bislang setzten die Organisatoren auf die ruhige, gediegene Musik des Bremer Kaffeehausorchesters. Nun geht es auf der Bühne etwas flotter zu. Brauer: „Als wir uns im Sommer zusammengesetzt und Probe gehört haben, stand für uns sofort fest: Die sollen es sein.“

+ Druckvoll mit nur vier Bläsern: die Swinging Fireballs. © Agentur

Die 1999 gegründeten Swinging Fireballs verstehen sich nach eigener Auskunft auf das amerikanische Entertainments der 1950er- und 1960er-Jahre – inklusive eleganter Shows. Ihr Repertoire umfasst Stücke des Bigband-Swing, Jump’n’Jive, Mambo, Rock’n’Roll und Rumba. Die Gruppe hat es auf mehr als 1 000 Auftritte in Deutschland und Europa gebracht. Ihre Mitglieder haben an internationalen Hochschulen studiert und arbeiten mittlerweile selbst als Dozenten und freischaffende Musiker.

Die Referenzen können sich sehen lassen: Einschlägige Medien überschütten die Combo ebenso mit Lob wie (der inzwischen verstorbene) Jazz-Posaunist Peter Herbolzheimer, Billy May, der Arrangeur Frank Sinatras, sowie der erfolgreiche Bandleader James Last. Die einen wundern sich über den „druckvollen Bigband-Sound“ mit nur vier Bläsern, andere preisen das Ensemble als „swingendes Orchester der Spitzenklasse“, alles nachzulesen auf der Homepage der Gruppe.

Eigens für die Sommermusik hat der Heimatverein 100 Stühle angeschafft und bestückt die Mühlenwiese zudem mit Stehtischen und Schirmen. Kulinarisch haben die Besucher die Wahl zwischen Butterkuchen aus dem Steinbackofen und Wurst vom Grill. Als Getränke stellen die Organisatoren Kaffee, Softdrinks, Wein, Bier und eine Cocktail-Kreation bereit. „Wer möchte, kann seine eigene Verpflegung sowie Decken, Stühle und Tische für ein Picknick mitbringen“, sagt Brauer. Er und seine Mitstreiter würden sich darüber freuen, wenn bei der Veranstaltung einiges an Spenden zusammenkäme. „Der Verein“, begründet Brauer, „hat in Zukunft noch viel vor.“