Sogar mit Einträgen aus Poesiealben

Viel Arbeit hat Hella Hübner in ihre Chronik „300 Jahre Schule Varrel“ gesteckt. Es habe ihr aber auch viel Freude bereitet. „Ich bin unheimlich stolz“, sagt sie. Foto: Ehlers

Varrel - Von Andreas Hapke. Hella Hübner feiert das Ende eines Langzeitprojekts: Acht Jahre hat die Bremerin zur Geschichte der Grundschule Varrel geforscht und jetzt ihre Chronik vorgelegt. Länger hätte es aber auch nicht dauern dürfen, denn Hübner hat herausbekommen, dass die Schule in diesem Jahr ihren 300. Geburtstag feiert. Das Jubiläum wurde mit einem großen Fest begangen (wir berichteten).

Hübner unterrichtet selbst seit 20 Jahren an der Grundschule, hauptsächlich im Fach Sport. „Ich fühle mich mit der Schule verbunden und wollte mehr über sie erfahren“, begründet sie. Es sei eine rein private Angelegenheit gewesen. „Ich bin geschichtlich interessiert, habe auch schon Straßenchroniken erstellt. Außerdem beschäftigen sich alle in der Familie mit Familienhistorie. Das ist wohl auf mich übergegangen.“

Grundlage für ihre Recherchen bildete Erich Lembergs „Das Buch von Stuhr“ aus dem Jahr 1966. „Der war jahrelang in Archiven unterwegs. Was da drin steht, ist Gesetz. Darauf habe ich mich gestützt.“ Ihre eigenen Nachforschungen fingen klein an, etwa mit Erzählungen ehemaliger Lehrer. Ihr ältester Zeitzeuge war ein Landwirt, 96 Jahre alt. „Die Varreler waren alle sehr offen für meine Fragen.“

Doch bei Anekdoten wollte es Hübner nicht belassen. Später besuchte sie selbst Archive, etwa das der Gemeinde Stuhr und das Oldenburger Staatsarchiv. Zeitzeugen und Archive haben Hübner Abbildungen und Fotos zur Verfügung gestellt. Sogar Poesiealben-Einträge flossen mit in die Chronik ein. „Besonders zu den Anfängen habe ich viel Neues herausbekommen“, berichtet die Autorin.

Vor 300 Jahren war die Schule in einem Bauernhaus untergebracht. Sie hatte zwei Räume und stand auf demselben Fundament, auf dem sich heute der Verwaltungstrakt befindet. Laut Hübner gingen die Varreler Kinder seinerzeit eigentlich zur Küsterschule in Alt-Stuhr, die es seit 1640 gab. Doch im Winter wollte man ihnen diesen beschwerlichen Weg nicht mehr zumuten. Varrel wurde für die kalten Monate als eigenständige Nebenstelle eingerichtet. „Die Kinder lasen zunächst in der Bibel. Erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts erhielten sie die ersten Lesebücher.“

Teilweise habe es mehr Schüler gegeben, als in die Räume gepasst hätten, „manchmal 70 Kinder pro Klasse. Deshalb wurde in Schichten unterrichtet. Morgens die Kleinen, nachmittags die Älteren“, erzählt Hübner. Dies sei nicht nur ein Problem in den Anfängen der Schule gewesen. Noch im Jahr 1977 seien Räume „doppelt und dreifach besetzt“ gewesen. Es gab 350 Schüler, heute sind es 164. Uns Lehrern geht es wirklich gut.“

Hübner betrachtet die Schule nicht isoliert, sondern bettet sie in das Leben in Varrel ein. „Das war im 18. Jahrhundert eine dünn besiedelte Gegend mit einfachen Bauern“, sagt sie. Durch die grote Dör, das große Scheunentor des Schulhauses, fuhr der Pferdewagen. Er brachte Heu und Stroh für die zwei Kühe, die mit ihm Gebäude lebten. Ein altes Foto zeigt die Schüler 1890 vor dem Scheunentor. Bis 1966 hat der Schulmeister im Haus gewohnt. „Die Lehrer haben sich im Varreler Krug einen gezischt. Einer ehelichte sogar die Tochter des Hauses – natürlich erst, nachdem diese aus der Schule entlassen war.“

Die erste Erwähnung darüber, dass die Varreler Schule ganzjährig öffnete, stammt aus dem Jahr 1780. „Das gab Streit mit dem Hauptlehrer in Stuhr, denn dem gingen Einnahmen für 24 Kinder verloren“, erzählt sie. „Damals haben die Pädagogen ihr Geld direkt von den Eltern bekommen, teilweise auch in Naturalien.“

Das Schulgelände bot reichlich Platz für Erweiterungen. „Es war immer schon so groß wie heute, wurde früher nur als Sportplatz genutzt“, sagt Hübner. 1953 zum Beispiel entstand ein großer Anbau für drei Klassen, 1974 das Forum und die Turnhalle. Jüngste Errungenschaft ist die Mensa, die im Herbst 2017 ihren Betrieb aufnahm.

Auf ihren 160 Seiten stellt die Chronik auch ehemalige Schulleiter vor und lässt die Kriegszeiten nicht aus. Die Arbeit daran habe ihr „unheimlich viel Freude bereitet“, sagt Hübner. „Da hing mein Herz dran. Ich bin stolz darauf.“ Das Buch ist für zwölf Euro im Sekretariat der Schule und im Bürgerbüro erhältlich.