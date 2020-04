Ab sofort Maskenpflicht für Rathaus-Besucher

Stuhr – Ab dem heutigen Montag wird das Rathaus für Besucher eingeschränkt öffnen. Das hat die Gemeinde Stuhr mitgeteilt.

Nach vorheriger Terminvergabe ist es wieder möglich, unter Einhaltung von Abstandsregeln und Hygienevorschriften – vor allen Dingen muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden – ins Rathaus zu kommen.

Wer keine Maske hat, kann auch einen Schal, einen Tuch oder ein Multifunktionstuch tragen.

Allerdings ist eine vorherige Terminabsprachen unter der Nummer 0421 / 56 950 nötig. Die Türen des Rathauses bleiben vorerst verschlossen. Ein Sachbearbeiter, mit dem ein Termin vereinbart wurde, kommt zur verabredeten Zeit zur verabredeten Eingangstür.

Die Gemeinde Stuhr ist eigenen Aussagen zufolge bestrebt, soweit wie möglich die Dienstleistungen für Bürger zu erfüllen. Die Bearbeitung von Zulassungsangelegenheiten erfolge aber weiterhin nur für den Einzugsbereich der Gemeinden Stuhr und Weyhe.

In den Kindertagesstätten und Schulen wird weiterhin eine Notbetreuung angeboten. Der antragsberechtigte Personenkreis wurde erweitert, so können nun auch Eltern, die in betriebsnotwendiger Stellung in einem Beruf von allgemeinem öffentlichem Interesse tätig sind, berücksichtigt werden. „Unabdingbar ist jedoch eine konkrete Darlegung des tatsächlichen Bedarfes, um das übergeordnete Ziel der Unterbrechung der Infektionsketten zur Eindämmung der Pandemie nicht gefährden“, heißt es seitens der Gemeinde.

Die Notbetreuung findet nunmehr in allen Kindertagesstätten der Gemeinde statt. Aufgrund eines Wasserschadens weicht die Kindertagesstätte Varreler Feld in die neuen Räume der Kita Stuhr-Blocken aus. Für die Schulen hat das Land einen Zeitplan der schrittweisen Wiederaufnahme des Unterrichts vorgelegt.

Am 27. April starten die Abschlussklassen der beiden Kooperativen Gesamtschulen mit Prüfungsvorbereitungen. Am 4. Mai setzt die Betreuung der vierten Klassen ein, am 11. Mai stoßen die zwölften Jahrgänge dazu und am 18. Mai die 3., 9. und 10. Jahrgänge. Ende Mai bis Ende Juni sollen dann die übrigen Jahrgänge folgen. Vorgegeben ist eine Halbierung der Klassen, um Abstände in den Klassen wahren zu können. Dies bedeutet, dass eine Hälfte der Klasse in der Schule unterrichtet wird und die andere Hälfte von zu Hause aus lernt. Die Gruppen wechseln dann entweder wöchentlich oder täglich; die Entscheidung obliegt den Schulleitungen. Auch für Schüler bis zum 8. Jahrgang wird weiterhin eine Notbetreuung angeboten.

Weitere Infos auf

www.stuhr.de