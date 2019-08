Von „Smoke on the water“ bis „Stairway to heaven“

Projekt Philharmonic Rock am 16. Mai 2020 in Varrel

+ © Husmann Das Konzert im Syker Vorwerk ist einer von elf ausverkauften Auftritten. © Husmann

Das war überfällig: Knapp zweieinhalb Jahre nach seiner Premiere kommt das Projekt Philharmonic Rock am 16. Mai 2020 erstmals nach Stuhr. Das Konzert in der Varreler Gutsscheune beginnt um 21 Uhr. „Es war der Wunsch von Sänger Jens Wördemann, der in Brinkum groß geworden ist“, verrät Manager Heinz-Hermann Kuhlmann.