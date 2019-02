Smartphone- und Internetsalat

Ralf Willius vom Verein Smiley vermittelt Medienkompetenz an der KGS

+ Ralf Willius vom Verein Smiley schult die Kinder in Medienkompetenz. Fotos: Luka Spahr

Brinkum - VON LUKA SPAHR. Ob die Schüler wohl wussten, was sie da am Freitagvormittag erwartet? Mit schnellen Schritten und einem großen Pulk, bestehend aus Klassenlehrer, Schulsozialarbeiterin und Journalisten, im Gefolge kommt Ralf Willius in den Raum A1.02 der KGS Brinkum. Vor ihm sitzt mit erwartungsvollen Augen die Klasse R6a. „Wir sprechen heute über ein Thema, mit dem ihr euch alle auskennt - sogar besser als eure Eltern“, beginnt Willius, nachdem er sich vorgestellt hat. „Wir reden über Medien, wir reden über das, was euch so interessiert.“