Skype gegen die Corona-Krise

Moordeich – Trotz Besuchsverbot der Enkel, Kinder und Angehörigen in Kontakt stehen: Insbesondere für ältere Menschen ist Kommunikation wichtig, damit sie sich nicht alleine fühlen. Seit einer Woche ist dies in der Seniorenresidenz „Haus am Deichfluss“ in Moordeich möglich. Die Lösung: Skype.

„Es klappt gut. Die Bewohner freuen sich, ihre Angehörigen zu sehen. Auch für diese ist es super“, berichtet Katja Schauland, Leiterin der Sozialen Betreuung. Etwas schwieriger sei das Skypen für die Demenzkranken. „Sie reden nicht mit dem Computer. Für sie ist es ungewohnt, dass ihre Angehörigen nicht real bei ihnen sind. Sie sehen sie zwar auf dem Bildschirm, aber reden nicht mit ihnen. Die fragen sich dann: ,Wieso sind die da drin?‘ Sie reden aber mit mir und ich gebe das dann so weiter“, berichtet sie von ihren Erfahrungen. Das Sehen alleine helfe ihnen aber schon. „So wissen sie, dass jemand da ist und sie nicht alleine sind.“ Für die Bewohner, die nicht so erkrankt sind, sei es eine tolle Sache. Ein Gespräch dauere etwa 15 bis 20 Minuten. „Die Angehörigen rufen in der Verwaltung an und machen dann dort einen Termin aus“, so Schauland.

„Hallo Inge ich kann dich sehen. Siehst du mich auch?“, so die freudige Reaktion von Frau Z., die Skype als erstes mit ihrer Familie in der Seniorenresidenz testet. Ihrem Ehemann habe man ebenfalls die Begeisterung angesehen. „Wie kommst du in dieses Ding?“, war die erste Frage an seine Tochter. Die Situation, die Tochter und deren Familie auf einem Bildschirm zu sehen, ist für Herrn Z., welcher an Demenz erkrankt ist, ungewohnt. „Skype ist nicht nur für unsere Bewohner eine neue Erfahrung, sondern auch für mich“, schreibt Schauland in einer Pressemitteilung. „Es sind sehr berührende Begegnungen die ich in den vergangenen Tagen, in den ‚Skype-Stunden‘ erlebe.“

Die Freude in den Gesichtern überwiege, und es bliebe dabei kaum ein Auge trocken. Vielen fehle die körperliche Nähe, in diesen schweren Zeiten, in denen alle sozialen Kontakte heruntergefahren werden.

„Die Bewohner, im Besonderen die kognitiv eingeschränkten Personen, spüren die Corona-Krise sehr deutlich, sie vermissen die regelmäßigen Besuche ihrer Angehörigen. Die Skype-Stunden helfen, das Gefühl des Verlassenseins zu mindern“, heißt es weiter.

Tatsächlich könnte es ein regelmäßiges Angebot, auch nach der Corona-Krise im „Haus am Deichfluss“ werden, zum Beispiel für Angehörigen die weiter weg wohnen und nicht so oft zu Besuch kommen. „So haben sie die Möglichkeit, weiter mit ihnen zu kommunizieren“, sagt Schauland.

Die Idee der „Skype-Stunden“ veranlasste die Häuser in Sulingen „Seniorenresidenz am Park“ und die „Parkresidenz“ in Bremen, Häuser der Specht & Tegeler Seniorenresidenzen, es ebenfalls ihren Bewohnern und Angehörigen zu ermöglichen. lat

Kontakt

Angehörige können sich bei Interesse telefonisch in der Verwaltung melden, um einen Skype-Termin auszumachen. Derzeit heißt es in Moordeich wochentags täglich von 15 bis 17 Uhr.