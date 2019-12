28 sind nicht genug

Einsatzleitung sucht Unterstützung

+ Dieter Wendt Foto: Kreisfeuerwehr

Stuhr – Michael Meyer ist grundsätzlich zufrieden. Die Technische Einsatzleitung Nord der Kreisfeuerwehr (TEL) hat laut ihrem Leiter im vergangenen Jahr alle Herausforderungen bewältigt. Neben elf Tagen, an denen die Einsatzkräfte Ausbildungsdienste und eine Einsatzübung absolvierten, wurden laut Pressemitteilung acht Tage verzeichnet, an denen die Beteiligten sich Sprechfunk- und Führungslehrgängen widmeten. Mehr als 900 Dienststunden vereinigten die Aktiven auf sich. Bei zwei Großbränden in Bruchhausen-Vilsen unterstützte die TEL die lokalen Kräfte.