Siesta als Hitzeschutz ‒ die Zweifel dominieren

Von: Katrin Köster

Teilen

Klettern die Temperaturen am Arbeitsplatz über die 30-Grad-Marke, sind Arbeitgeber nach Angaben der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin dazu verpflichtet, ihren Beschäftigten unter anderem Getränke bereitzustellen. © RK by RIKE/Pixelio

Siesta als Hitzschutz? In der Baubranche ist das schwierig umzusetzen, meint die zuständige Innung im Landkreis Diepholz.

Landkreis – Früh anfangen, mittags eine längere Pause einlegen und danach den Rest des Tagwerkes verrichten: In südlichen Ländern ist die Siesta aufgrund der starken Mittagshitze üblich. Nun hat der Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes vorgeschlagen, diese Vorgehensweise an Hitzetagen auch hierzulande zu übernehmen. Was halten die Unternehmer, die Kreisverwaltung und die Verbände im Landkreis Diepholz von dieser Idee?

Der Landkreis Diepholz begrüßt die Diskussion zum Thema Hitzeschutz, wie Pressesprecherin Mareike Rein auf Nachfrage erklärt. Die Umsetzung einer Siesta nach südeuropäischem Vorbild müsse jedoch sehr individuell sein, da verschiedene Alters- und Berufsgruppen unterschiedlich betroffen seien, so Rein. Diese Ansicht teilt laut Rein auch das Gesundheitsamt des Landkreises.

Was wird dort bereits umgesetzt? Die Kreisverwaltung ermöglicht es laut Rein, dass die Beschäftigten in den Sommermonaten früher mit der Arbeit beginnen können. „Darüber hinaus werden am Arbeitsplatz unter anderem Getränke und Ventilatoren zur Verfügung gestellt.“ Eine Anpassung der Öffnungszeiten sei aufgrund der derzeit ausgewogenen Außen- und Innentemperaturen noch nicht vorgesehen.

Verdi: Problem ist nicht die Gesetzeslage, sondern die fehlende Umsetzung

„Grundsätzlich sehen wir aus gewerkschaftlicher Sicht, dass die Arbeitsschutzmaßnahmen, dazu gehört auch der Hitzeschutz, eingehalten werden“, bestätigt Anja Daumann. „Die Arbeitsstättenverordnung hat schon jetzt detaillierte Regelungen zum Hitzeschutz“, sagt die Vorsitzende des Verdi-Ortsvereins Landkreis Diepholz und sieht in diesem Zusammenhang ein ganz praktisches Problem: Viele Arbeitgeber kommen den gesetzlichen Vorgaben offenbar nicht nach. „Aus meiner Sicht gibt es hier im erheblichen Umfang Handlungsbedarf. Kurzum: Die Arbeitgeber müssen ihre Hausaufgaben machen“, betont Anja Daumann.

Das bedeute zunächst, eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen. „Die sich daraus ergebenden Maßnahmen müssen konsequent umgesetzt werden, damit Arbeitnehmer:innen vor Hitze geschützt sind. Hier kann dann vielleicht auch die Einführung einer Siesta ein geeigneter Weg sein“, meint die Gewerkschafterin. Außerdem ist es Anja Daumann wichtig, dass Arbeitgeber bei Einführung einer Siesta „unbedingt das Arbeitszeitgesetz und damit die gesetzlichen Ruhezeiten“ beachten: „Wer abends bis 22 Uhr arbeitet, kann nicht um 6 Uhr am nächsten Morgen wieder die Arbeit aufnehmen“, betont Daumann.

Die extremen Hitzetage geben auch Sören Mörker vom Verbund familienfreundlicher Unternehmen im Landkreis Diepholz zu denken. Der Verband habe das Thema auf dem Zettel. Bei der nächsten Mitgliederversammlung im August solle es auf den Tisch kommen.

Ich bin mir nicht sicher, ob die Beschäftigten das auch wollen.

Auch André Speckmann, Bauunternehmer und Obermeister der Bauinnung Diepholz-Nienburg, will das Thema stärker in den Fokus rücken. Ob eine Siesta sinnvoll ist? „Ich bin mir nicht sicher, ob die Beschäftigten das auch wollen“, gibt er zu bedenken. Die praktische Umsetzung ist in seinen Augen schwierig: „Wenn die Mitarbeiter weiter weg wohnen, können sie mittags nicht mal eben heimfahren, Pause machen und dann länger arbeiten. Ich glaube nicht, dass das gewollt ist.“ Speckmann wirft auch die Frage auf, wie dieses Arbeitszeitmodell vergütet werden soll. „Es gibt ja in der Baubranche bereits im Winter eine gewisse Ausfallzeit wegen des Wetters. Wenn das auch im Sommer kommt, wird es schwierig, das aufzufangen.“

BG Bau: Weitere Fahrwege zum Einsatzort und lange Arbeitspausen kaum zu vereinbaren

Angesichts der jüngsten Hitzetage habe er in seinem Betrieb auf Empfehlung der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG Bau) unter anderem Kühlwesten und -käppis als Hitzeschutz eingesetzt. „Die bringen auch wirklich etwas, das haben mir die Mitarbeiter bestätigt.“

Die praktische Umsetzung einer Siesta in der Bauwirtschaft hält auch die BG Bau für problematisch, wie Pressesprecherin Susanne Diehrs erklärt: „Viele Gewerke in der Bauwirtschaft und den baunahen Dienstleistungen arbeiten an häufig wechselnden Einsatzorten. Mit dem mobilen Einsatz und weiten Fahrwegen ist eine lange Arbeitspause kaum vereinbar.“

Wie Susanne Diehrs sieht auch Birgit Greve Probleme bei der praktischen Umsetzung einer Siesta. Die pädagogische Leiterin des evangelisch-lutherischen Kita-Verbandes in der Grafschaft Diepholz „Die Umsetzung wäre schwer. Wir haben jetzt schon einen Mangel an Fachkräften.“ In ihren Augen ließe sich der Vorstoß nur als „Gesamtpaket“ umsetzen. Die Voraussetzung dafür wäre, dass zunächst die Beschäftigten und deren Arbeitgeber die Idee einer Siesta realisieren. „Dann müssten wir mitziehen“, meint sie.

Auch in Gebieten, wo sonst aus Lärmschutzgründen nicht vor 7 Uhr gearbeitet werden darf, sind bei großer Hitze Ausnahmen möglich.

Susanne Diehrs empfiehlt unabhängig vom Siesta-Vorstoß, an besonders heißen Tagen gegebenenfalls die Arbeitsintensität und das Pensum zu verringern. Zudem sei es ratsam, „Arbeitspläne so anzupassen, dass eher in den kühleren Morgen- oder späten Nachmittagsstunden gearbeitet werden kann. Auch in Gebieten, wo sonst aus Lärmschutzgründen nicht vor 7 Uhr gearbeitet werden darf, sind bei großer Hitze Ausnahmen möglich“, weist Susanne Diehrs auf die Gesetzeslage hin.

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) bietet online einen Überblick darüber, ab welchen Temperaturen, was gilt. Demnach darf es in Arbeitsräumen nicht wärmer als 26 Grad werden. Wird die Temperatur überschritten, gilt laut BAuA ein Stufenmodell: Herrschen zwischen 26 bis 30 Grad am Arbeitsplatz, sollten Arbeitgeber „wirksame Maßnahmen ergreifen, zum Beispiel Arbeitszeit flexibel gestalten“. Zeigt das Thermometer 30 bis 35 Grad in der Arbeitsstätte, müsse der Betrieb Getränke bereitstellen. Herrschen mehr als 35 Grad am Arbeitsplatz, so ist dieser „als Arbeitsraum ohne Maßnahmen ungeeignet“.

Hitzeschutz am Arbeitsplatz Die BG Bau gibt Tipps, wie Unternehmerinnen und Unternehmer ihre Beschäftigten vor einer übermäßigen Belastung durch Hitze schützen können. Ziel sollte es sein, dass Beschäftigte ihr „inneres Temperaturgleichgewicht“ stabil halten können. Folgende Bausteine helfen dabei:

1. Schutz vor übermäßiger Wärmeeinwirkung von außen. Zum Beispiel: Schattenspender aufstellen, Klimatisierung von Räumen oder Fahrerkabinen, Arbeitszeit in kühlere Tageszeiten verlegen.

2. Reduzieren der inneren Wärmeproduktion. Das erreicht man unter anderem durch Senken des Arbeitspensums, zusätzliche Pausen oder Entlastung der Beschäftigten, indem technische Hilfsmittel eingesetzt werden.

3. Erleichterung der Wärmeabgabe Eine Option dafür ist der Einsatz von Kühlkleidung wie Kühlwesten; Tragen einer Kopfbedeckung mit angefeuchtetem Nackenschutz und Pausenmöglichkeiten in kühlerer Umgebung.

4. Auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten. Bereitstellen von Getränken und Trinkpausen einplanen.