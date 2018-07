Sportfischer kämpfen gegen Vermüllung der Gewässer und Uferlandschaften

+ © Sportfischerverein Ein Suchspiel der unschönen Art: Wer genau hinguckt, zählt viele Bälle und noch mehr Flaschen. © Sportfischerverein

Stuhr - Von Andreas Hapke. Der Sportfischerverein Bremen-Stuhr beklagt die zunehmende Vermüllung an den Ufern und auf den Grünflächen seiner Pachtgewässer. „Es sieht wirklich manchmal verheerend aus“, berichtet Pressewart Thomas Schöntaube. Gefüllte Mülltüten hingen zum Teil in den Bäumen, Abfallbehälter seien überfüllt, Unrat werde sorglos in der Natur zurückgelassen. Auf Stuhrer Gebiet sei das besonders am Hohorster See und in den Uferbereichen der Ochtum auffällig.