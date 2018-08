Ortskern Brinkum: FDP sieht die Öffentlichkeit ausgesperrt

Stuhr - Von Andreas Hapke. Es waren schwere Geschütze, die der FDP-Ratsherr Jürgen Timm am Donnerstagabend im Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt (Agu) auffuhr. Timm warf dem Gremium vor, nicht öffentlich über das Entwicklungskonzept zum Brinkumer Ortskern beraten zu wollen. Die Vertreter aller anderen Fraktionen fühlten sich wie vor den Kopf gestoßen. Nicht nur Grünen-Chefin Kristine Helmerichs verwies auf die für Dienstag, 4. September, geplante Bürgerbeteiligung.

Die Liberalen hätten das Thema gerne früher an die Öffentlichkeit gezerrt. Hintergrund: Laut Timm gibt es bereits seit April drei neue Varianten für die Gestaltung des Brinkumer Ortskerns. Diese Nachbesserung war erforderlich, weil es für den ursprünglichen Entwurf im Investorenwettbewerb keine Interessenten gegeben hatte. Der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Jan-Alfred Meyer-Diekena hatte bereits in der Agu-Sitzung am 14. Juni mündlich beantragt, das Thema „Ortskerngestaltung Brinkum, Beratung der von den Fraktionen erarbeiteten neuen Varianten“ auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu setzen. Die schriftliche Version reichte er drei Tage später nach (wir berichteten). Um die bereits sechs Jahre dauernde Planung endlich erfolgreich abzuschließen, halte er eine Beratung der neuen, bisher als vertraulich erklärten Vorschläge „für dringend erforderlich“, begründete Meyer-Diekena.

+ Jürgen Timm © FDP Im Agu fehlte Timm allerdings die Vorlage 060.1/18, in denen die drei neuen Varianten vorgestellt werden. Damit sah er die Öffentlichkeit „ausgesperrt“. Ohne die Veröffentlichung des Papiers könne seine Partei nicht mit ihren Mitgliedern oder mit Bürgern über die Ortskernentwicklung diskutieren. Es sei denn, die Fraktion würde vertrauliche Inhalte kommunizieren und sich damit selbst etwas zu Schulden kommen lassen. „Das ist eine Bevormundung der politischen Arbeit meiner Partei“, sagte Timm. Später legte er nach und behauptete, dass seiner Partei verboten werde, „öffentlich politisch tätig zu werden“.

Abgesehen davon, dass die Vorlage 060.1/18 tatsächlich noch nicht für die Öffentlichkeit gedacht ist: In dem Antrag stehe nichts davon, dass die FDP das Thema auf dieser Grundlage beraten wolle, sagte Bürgermeister Niels Thomsen gestern auf Anfrage dieser Zeitung. Seiner Auskunft nach gab es im April auch noch keine neuen Konzepte. „Es gab erste Ideen, die aber politisch noch nicht getragen wurden.“ Erst Mitte Juli habe der Verwaltungsausschuss abschließend über die Varianten beraten und beschlossen, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. „Das ist ein sauberer, politischer Beratungsprozess“, sagte Thomsen. „Das ist Demokratie, da hat man manchmal nicht die Mehrheit.“

CDU-Ratsherr Frank Schröder „konsterniert“

„Konsterniert“ zeigte sich der CDU-Fraktionschef Frank Schröder von Timms Vorstoß. „Wir werden doch am 4. September mit den Bürgern darüber diskutieren, wie Brinkum-City aussehen soll.“ Laut SPD-Ratsherr Rolf Meyer ist das „genau der richtige Schritt, damit wir nicht an den Bürgern vorbeiplanen“. Timm indes redete sich in Rage: „Wenn der Ausschuss kompetent wäre, würde er sofort die Vorlage freigeben. Aber ihr wollt mit aller Gewalt verhindern, dass der Ausschuss darüber diskutiert.“ Er drohte mit gerichtlicher Klärung und dem Gang zur Kommunalaufsicht.

Die SPD-Fraktionsvorsitzende Susanne Cohrs stellte den Antrag an die Geschäftsordnung, die Debatte zu beenden, was auch mehrheitlich beschlossen wurde.

Die Kommunalaufsicht des Landkreises Diepholz wollte zu dem geschilderten Fall keine Einschätzung geben. Die rechtliche Prüfung einer Eingabe sehe grundsätzlich immer die Stellungnahme der Gemeinde vor, erklärte die Teamleiterin der Kommunalaufsicht des Landkreises, Sigrid Albers. Ob die FDP diesen Schritt wirklich geht, bleibt auch noch abzuwarten.

Rubriklistenbild: © picture-alliance/ dpa