Planungskosten für ein Hallenbad landen im Etat für 2020

Knappe Empfehlung

+ © Zerhau So früh wie möglich mit dem Schwimmen beginnen – in einem Hallenbad wäre das umzusetzen. © Zerhau

Stuhr - Nicht nur, dass sich am Dienstagabend im Rathaus mal fünf Besucher zur Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen eingefunden hatten. Zwei von ihnen, ein Ehepaar, meldeten sich sogar zu Wort und forderten vehement den Bau eines Hallenbads in Stuhr. Damit waren es schon neun Personen mit diesem Ansinnen im Raum 145/46. Denn zuvor hatten die Politiker mit 7:6 Stimmen den Antrag der SPD und Grünen auf den Weg gebracht. Ziel: Planungskosten für den „eventuellen Bau“ eines Hallenbads in den Haushalt einzustellen. Den Etatentwurf für 2020 empfahl der Ausschuss später bei zwei Enthaltungen.