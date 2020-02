„Sie sind eine tickende Zeitbombe“

Brinkum / Weyhe - Von Dieter Niederheide. Mit sechs Monaten Gefängnis, zur Bewährung ausgesetzt, sowie zwei Jahren Sperre der Fahrerlaubnis und eine Geldauflage von 500 Euro hat Strafrichter Matthias Wawrzinek eine folgenschwere Trunkenheitsfahrt geahndet, durch die am 2. August vorigen Jahres ein Rentnerehepaar und eine weitere Rentnerin schwer verletzt wurden. Noch heute leiden die Frauen und der Mann unter den Folgen des Verkehrsunfalls.

Der Verursacher, der sich wegen Straßenverkehrsgefährdung durch Trunkenheit und fahrlässiger Körperverletzung in drei Fällen zu verantworten hatte, ist ein 48-jähriger Mann aus Erichshof. An besagtem Tag soll er gegen 13.45 Uhr mit fast 1,5 Promille Alkohol im Blut in einem Auto unterwegs gewesen sein.

Das Unglück nahm laut der Anklageschrift seinen Lauf, als er in Brinkum (Ortsumgehung) auf die Bundesstraße 51 abbiegen wollte. Dabei habe er die Vorfahrt der Rentnerin, die von Bremen kommend mit ihrem Ehemann auf dem Heimweg Richtung Syke fuhr, missachtet.

Es kam auf der Bundesstraße zum Zusammenprall. Dabei wurde als drittes Fahrzeug der Wagen der anderen Rentnerin in Mitleidenschaft gezogen. Auch der Unfallverursacher wurde verletzt. Feuerwehrkräfte, Notarzt und Rettungskräfte waren im Einsatz. Die Fahrzeuge waren zum Teil vollends demoliert. Da bei dem Verursacher Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, musste er eine Blutprobe abgeben, und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Der Angeklagte räumte ein, dass er vor Fahrtantritt alkoholische Getränke „inhaliert“ und völlig überreagiert hatte. Er sei per Taxi zu einer Tagung gefahren und habe sich dann per Taxi zu seinem Auto in Seckenhausen bringen lassen. Dort habe er sich dann selber ans Steuer gesetzt. „Ich habe gedacht, das Stück bis Erichshof schaffe ich“, antwortete er auf die Frage, ob ihm nicht klar gewesen sei, dass er nicht mehr fahrtüchtig gewesen war.

Der Rentner erlitt unter anderem fünf Rippenbrüche und einen Schulterbruch. Seine Frau zog sich Prellungen zu und brach sich darüber hinaus drei Rippen. Eigentlich wollte das Ehepaar wenige Tage später in den Urlaub an den Gardasee fahren. Den Plan konnten sie nach dem Unfall verwerfen. Auch die zweite Rentnerin lag aufgrund ihrer Verletzungen einige Tage im Krankenhaus.

Erst im Gerichtssaal fand der Erichshofer Worte der Entschuldigung. Sowohl die beiden Rentnerinnen als auch der Rentner gaben auf Nachfrage des Strafrichters an, dass er sich bis dato nicht bei ihnen gemeldet hatte.

Bei der Strafzumessung wurde sein Geständnis strafmildernd bewertet, auf der anderen Seite fielen zwei einschlägige Vorstrafen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, einmal mit Fahren ohne Fahrerlaubnis, erschwerend ins Gewicht.

Die Staatsanwältin hielt eine Geldstrafe von 1 500 Euro (150 Tagessätze zu je zehn Euro) und noch drei Jahre Entzug der Fahrerlaubnis für tat- und schuldangemessen.

Strafrichter Matthias Wawrzinek hielt eine Freiheitsstrafe für unerlässlich. Der Angeklagte habe damals billigend in Kauf genommen, dass er jemanden beim Fahren unter Alkoholeinfluss verletzte. Sein Fahrfehler am Unfallort sei alkoholbedingt gewesen.

In der Urteilsbegründung machte Strafrichter Matthias Wawrzinek , dass er den Aussagen der Zeugen folgt. „Solche klaren Aussagen hören wir selten“, lobte er.

Dem Angeklagten hielt er vor: „Sie sind eine tickende Zeitbombe im Straßenverkehr“. Die Allgemeinheit müsse vor solchen Verkehrsteilnehmern geschützt wer den. Der Angeklagte sei charakterlich absolut ungeeignet zur Teilnahme am Straßenverkehr.