Zwei Hunde warten schon lange auf ein neues Zuhause

Brinkum - Von Andreas Hapke. Bibi hat schlechte Karten. Frauchen will die kleine, achtjährige Mischlingshündin im Tierheim Arche Noah unterbringen, doch dessen Kapazitäten sind erschöpft. „Drinnen ist es rappelvoll, und draußen kann ich keinen Hund einquartieren, der in einer Wohnung gelebt hat. Der geht mir kaputt“, sagt Sascha Diephaus, seit 13 Jahren Tierpfleger in der Brinkumer Einrichtung.

Nur zwei der insgesamt 26 Hunde halten sich in der kalten Jahreszeit draußen auf. Es sind nicht nur die beiden Härtesten, sondern gleichzeitig auch die beiden Härtefälle. Sie leben schon länger in der Arche Noah und sind Diephaus deshalb besonders ans Herz gewachsen. „Wenn man die Tiere an fünf von sieben Tagen betreut, mit ihnen zum Frisör und zum Tierarzt geht, und das über so einen langen Zeitraum, dann schweißt das zusammen.“

Hovawart Nando bringt es immerhin auf drei Vermittlungsversuche, für den aus Griechenland stammenden Hellenikos-Poimenikos-Mix Ermis war noch niemand Feuer und Flamme. „Da gab es schon viele, die ihn total schön fanden. Doch wenn man ihn näher beschreibt, nehmen alle Abstand.“

Die durchschnittliche Verweildauer von Hunden beträgt in Brinkum zwei bis drei Wochen. Es sind Vierbeiner aus Heimen in Ungarn und Bulgarien, ausgewählt zumeist vor Ort von Vorstandsmitgliedern des „Bunds gegen Missbrauch der Tiere“, dem auch die Arche Noah angehört. „Der Verein engagiert sich im Auslandstierschutz“, begründet Diephaus.

Halter kamen nicht mit ihnen zurecht

Ermis und Nando hat niemand zur Weitervermittlung ausgesucht. Es sind Problemhunde, abgegeben, weil die Halter aus unterschiedlichen Gründen nicht mit ihnen zurechtkamen. Über Ermis heißt es, er habe ihn Griechenland drei Jahre als Wachhund an der Kette gelegen. Er kam vor zweieinhalb Jahren nach Brinkum, weil er sich nicht mit den beiden Vierbeinern seiner letzten Halterin vertragen hatte. „Er ist als Hütehund ein Einzelgänger“, erklärt Diephaus. „Er steckt sein Territorium ab.“ Deshalb dürfe das Tier auch nicht ins Haus, denn: „Lässt man ihn aufs Sofa, dann ist es für immer sein Sofa.“

Ermis benötige Familienkontakt, passe aber in keinen Alltag. Vielmehr müsse derjenige, der sich für ihn entscheide, sein Leben nach dem Hund ausrichten. „Kein Hund ist unvermittelbar“, weiß der 38-Jährige.

Das gelte auch für Nando, wenngleich er bereits seit April 2012 im Heim lebt und ihn bereits drei potenzielle Halter wieder zurückgebracht haben. Zuletzt war es ein Paar aus dem Harz. Es hatte Probleme mit seinen Nachbarn bekommen, weil Nando nachts geheult hatte. „Er wollte in die Wohnung, nachdem er eine Bindung zu den beiden aufgebaut hatte“, sagt Diephaus. Doch das gehe bei Nando nicht. „In geschlossenen Räumen hat er immer Stress.“

Schlechte Erfahrungen

Der Tierpfleger vermutet, dass die Vorbesitzer „mit ihm mal richtig Mist gebaut und ihn über einen längeren Zeitraum eingesperrt haben“. Nando sei „futteraggressiv“ und verteidige seine Mahlzeiten zur Not durch Beißen. „An Familien mit anderen Tieren oder Kindern würden wir ihn nicht vermitteln“, sagt Diephaus. Hinzu komme, dass Nando mit neuneinhalb Jahren nicht mehr der Jüngste sei. Er leide unter Arthrose an den Pfoten, einer Versteifung an der Wirbelsäule und einer Hüftdysplasie.

Für beide Hunde gilt laut Diephaus: „Sie müssen Fans haben, die sie hier rausholen.“ Und wenn nicht? Dann kann der 38-Jährige diesen Hundeleben trotzdem etwas Positives abgewinnen: „Bevor sie als Wachhund an die Kette kommen oder eingesperrt werden, haben sie hier einen schöneren Lebensabend.“

