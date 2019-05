Sich bewegen heißt gewinnen

Grundschule Moordeich verdient sich Zertifizierung „Sportfreundliche Schule“

+ Akrobat schön: Während der Feier zeigt Lewin seine Turnkünste. Foto: Husmann

Moordeich - Von Andreas Hapke. Sport ist in der Grundschule Moordeich allgegenwärtig. Ob im Leitbild, das die Förderung von Bewegung und Gesundheit betont, oder im Schullied, das unter anderem die benachbarte Turnhalle besingt: „Die hält uns super fit.“ Denn dort können sich die Kinder auch außerhalb der Sportstunden austoben – in verregneten Schulpausen etwa oder in Ganztagsangeboten an allen fünf Nachmittagen in der Woche. Dieses Gesamtpaket hat den Moordeichern zum zweiten Mal nach 2016 die Zertifizierung als „Sportfreundliche Schule“ eingebracht. Horst Grabisch, Fachberater Schulsport der Regionalabteilung Hannover der Landesschulbehörde, übergab die Urkunde gestern an Schulleiter Ulrich Brinkmann.